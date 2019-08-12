FİNANS

"Fındık fiyatının erken açıklanmasını olumlu buluyorum"

FİNANS HABERLERİ  | 12.08.2019 15:15 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "Fındık fiyatının erken açıklanması memnun etti ve son derece olumlu buluyorum. Üreticinin bahçeye girmeden ürününün fiyatının açıklanması olumlu fakat fiyatı kesinlikle yeterli bulmuyorum"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, "Fındık fiyatının erken açıklanması memnun etti ve son derece olumlu buluyorum. Üreticinin bahçeye girmeden ürününün fiyatının açıklanması olumlu fakat fiyatı kesinlikle yeterli bulmuyorum." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Torun, Altınordu ilçesindeki esnafı ziyaret ederek, Kurban Bayramı'nı kutladı.

Torun, gazetecilere yaptığı açıklamada, fındık üreticilerinin hasada devam ettiğini belirterek, binlerce üreticinin bahçeye girerek büyük zahmetle fındık topladığını söyledi.

Fındık fiyatının geçen sezonlara göre erken açıklandığını anımsatan Torun, şöyle devam etti:

"Fındık fiyatının erken açıklanması memnun etti ve son derece olumlu buluyorum. Üreticinin bahçeye girmeden ürününün fiyatının açıklanması olumlu fakat fiyatı kesinlikle yeterli bulmuyorum. Fiyat şu anda bazı üreticilerce yeterli görülüyor fakat piyasaya fındık inmeye başlayınca asıl gerçekle karşı karşıya kalacaklar."

Torun, fındığın, tarım ürünleri arasında en önemli ve en yüksek gelir elde edilen ihracat kalemlerinden biri olduğunu vurgulayarak, bu nedenle fındığın 5 yıllık, 10 yıllık planlamasının yapılması, her sene 'Ne olacak bu üreticinin hali?' demekten kaçınılması gerektiğini kaydetti.

Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ve 2 milyon memur emeklisi ile 200 bin kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği sözleşme sürecinin devam ettiğini belirtti.

Son zamanlarda birçok kalemde zam yapıldığını savunan Torun, bu süreçte yapılan zamların da dikkate alınmasını ve sendikaların taleplerinin değerlendirilmesini istedi.

Mezarlık ziyareti yapanları paraya boğduMezarlık ziyareti yapanları paraya boğdu
İstanbul Havalimanı'ndan önemli uyarı:Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulduİstanbul Havalimanı'ndan önemli uyarı:Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunuldu
Dev maç için taraftarların gelişleri başladı, kent ekonomisine 100 milyon Euro katkısı olacakDev maç için taraftarların gelişleri başladı, kent ekonomisine 100 milyon Euro katkısı olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun fındık kurban bayramı

En Çok Okunan Haberler

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Toplu sözleşmeyle ilgili yeni gelişme

Toplu sözleşmeyle ilgili yeni gelişme

Borçlarla ilgili flaş açıklama: Acil olarak...

Borçlarla ilgili flaş açıklama: Acil olarak...

Bakan Turhan duyurdu! Uydu sayısı yükseliyor

Bakan Turhan duyurdu! Uydu sayısı yükseliyor

Bu keçilerin sütü bir başka

Bu keçilerin sütü bir başka

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Havalimanı'ndan önemli uyarı:Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunuldu

İstanbul Havalimanı'ndan önemli uyarı:Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunuldu

Dev maç için taraftarların gelişleri başladı, kent ekonomisine 100 milyon Euro katkısı olacak

Dev maç için taraftarların gelişleri başladı, kent ekonomisine 100 milyon Euro katkısı olacak

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacmine THY dopingi

Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacmine THY dopingi

TOKİ’den Ankara’da açık artırma ile arsa satışı

TOKİ’den Ankara’da açık artırma ile arsa satışı

Ziraat Bankası’ndan rekoru : İki günde 15.5 milyon işlem

Ziraat Bankası’ndan rekoru : İki günde 15.5 milyon işlem

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.