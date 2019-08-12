"Fındık fiyatının erken açıklanmasını olumlu buluyorum"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, "Fındık fiyatının erken açıklanması memnun etti ve son derece olumlu buluyorum. Üreticinin bahçeye girmeden ürününün fiyatının açıklanması olumlu fakat fiyatı kesinlikle yeterli bulmuyorum." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Torun, Altınordu ilçesindeki esnafı ziyaret ederek, Kurban Bayramı'nı kutladı.

Torun, gazetecilere yaptığı açıklamada, fındık üreticilerinin hasada devam ettiğini belirterek, binlerce üreticinin bahçeye girerek büyük zahmetle fındık topladığını söyledi.

Fındık fiyatının geçen sezonlara göre erken açıklandığını anımsatan Torun, şöyle devam etti:

"Fındık fiyatının erken açıklanması memnun etti ve son derece olumlu buluyorum. Üreticinin bahçeye girmeden ürününün fiyatının açıklanması olumlu fakat fiyatı kesinlikle yeterli bulmuyorum. Fiyat şu anda bazı üreticilerce yeterli görülüyor fakat piyasaya fındık inmeye başlayınca asıl gerçekle karşı karşıya kalacaklar."

Torun, fındığın, tarım ürünleri arasında en önemli ve en yüksek gelir elde edilen ihracat kalemlerinden biri olduğunu vurgulayarak, bu nedenle fındığın 5 yıllık, 10 yıllık planlamasının yapılması, her sene 'Ne olacak bu üreticinin hali?' demekten kaçınılması gerektiğini kaydetti.

Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ve 2 milyon memur emeklisi ile 200 bin kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği sözleşme sürecinin devam ettiğini belirtti.

Son zamanlarda birçok kalemde zam yapıldığını savunan Torun, bu süreçte yapılan zamların da dikkate alınmasını ve sendikaların taleplerinin değerlendirilmesini istedi.

