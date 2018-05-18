FİNANS

"Fındık gıda sektöründe daha fazla değerlendirilmeli"

FİNANS HABERLERİ  | 18.05.2018 18:40 | Son Güncelleme

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç: - "Kıyılmış, dilinmiş, öğütülmüş, un, füre ve ezme formatında kullanılan fındığın, dünyada olduğu gibi ülkemizde de tatlı, pastacılık, bisküvi, dondurma sanayinde vazgeçilmez bir tat haline gelmesini bekliyoruz"

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, kıyılmış, dilinmiş, öğütülmüş, un, füre ve ezme formatında kullanılan fındığın, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tatlı, pastacılık, bisküvi, dondurma sanayisinde vazgeçilmez bir tat haline gelmesini beklediklerini bildirdi.

Sevinç, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de fındık tüketiminin yeterli büyüklüğe henüz ulaşmadığını, fındığın gıda sektöründe daha fazla değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'de mevcuttan çok daha büyük bir potansiyel olduğunu vurgulayan Sevinç, "Kıyılmış, dilinmiş, öğütülmüş, un, füre ve ezme formatında kullanılan fındığın, dünyada olduğu gibi ülkemizde de tatlı, pastacılık, bisküvi, dondurma sanayisinde vazgeçilmez bir tat haline gelmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Karadeniz Bölgesi'nde tatlı ve pasta yapımında fındık kullanımının bilindiğini ve yaygın bir şekilde tüketildiğini ancak diğer bölgelerde tatlı ve pasta yapımında fındık kullanımının az olduğunu ifade eden Sevinç, şunları kaydetti:

"Bu durumun da yeterince denenmemiş olmasından kaynaklanabileceğini düşünüyorum. Birçok bilimsel araştırmada elde edilen bulgulara göre hemen her gün 1 avuç civarında fındık tüketilmesinin insan sağlığına çeşitli olumlu etkiler yaptığını ve bu nedenle düzenli olarak tüketilmesinin de ısrarla önerildiğini hatırlatmak isteriz. Bilinmesini isteriz ki ülkemiz üretiminin yeterli olması nedeniyle fiyatlarda istikrarsızlık yaşanmaz. Ürünlerinde fındığa yer vermeleri firmalarımızın menfaatlerine olacaktır."

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İlyas Edip Sevinç Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçı Birliği Trabzon

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