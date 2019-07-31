FİNANS

Fındık hasadı "türkülerle" başlayacak

FİNANS HABERLERİ  | 31.07.2019 18:41 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler: - "Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla fındık hasadımızı türküler söyleyerek, sevincimizi dile getirerek ve bazı sürprizlerle başlatacağız"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla fındık hasadını türküler söyleyerek, sevinçlerini dile getirerek ve bazı sürprizlerle başlatacaklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta açıklanan ve Türkiye'de yaklaşık 440 bin fındık üreticisinin memnuniyetle karşıladığı fındık alım fiyatının yankılarının sürdüğü belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fındık alım fiyatının yanı sıra Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) Kurban Bayramı'nın hemen ardından alımlara başlaması talimatını vermesinin üreticinin sevincini ikiye katladığı vurgulanan açıklamada, hem fiyat hem de TMO'nun alımlara erken başlayacak olması sebebiyle fındık üreticilerinin 6 Ağustos Salı günü başlayacak fındık hasadı için bahçelere rahat gireceği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, fındık alım fiyatının üreticinin beklediği şekilde belirlenmesi ve TMO'nun piyasaya erken girmesini sağlayacak kararın alınması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Güler, 6 Ağustos Salı günü başlayacak fındık hasadı için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi Ordu'ya davet ettiğini aktardı.

Salı günü fındık hasadını törenle başlatacaklarını bildiren Güler, şunları kaydetti:

"Hasat törenine Tarım ve Orman Bakanı, değerli çalışma arkadaşım Bekir Pakdemirli'yi de davet ettik. Onun katılımıyla fındık hasadımızı türküler söyleyerek, sevincimizi dile getirerek ve bazı sürprizlerle başlatacağız. Bu vesileyle fındık üreticilerimizin sorun ve beklentilerine olumlu yaklaşan, talep ve isteklerini kırmayan Sayın Cumhurbaşkanımıza hemşehrilerimiz ve fındık üreticileri adına derin şükranlarımızı sunuyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler fındık hasat ordu

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