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Fındık için 20 bin tarım işçisi bekleniyor

FİNANS HABERLERİ  | 24.07.2019 11:57 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin bu yıl tahmini fındık rekoltesi 650 bin ton olarak belirlenirken, Ağustos ayının ilk haftasında başlanacak fındık hasadı için Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Ordu ve Giresun'a yaklaşık 20 bin mevsimlik tarım işçisi gelecek.

Fındık için 20 bin tarım işçisi bekleniyor

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - TÜRKİYE'nin bu yıl tahmini fındık rekoltesi 650 bin ton olarak belirlenirken, Ağustos ayının ilk haftasında başlanacak fındık hasadı için Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Ordu ve Giresun'a yaklaşık 20 bin mevsimlik tarım işçisi gelecek. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, bölgenin son yıllarda yoğun göç vermesiyle, fındık hasadında yerli fındık işçilerinin yetersiz kaldığını bu nedenle mevsimlik tarım işçilerinin rağbet gördüğünü belirtti.
Karadeniz'de fındık hasadına kısa bir süre kala, mevsimlik tarım işçileri de göç hazırlıklarına başladı. Geçen yıl rekoltenin düşük olmasıyla mevsimlik tarım işçileri, hasattan bekledikleri verimi alamadı. Türkiye'nin bu yıl tahini fındık rekoltesi 650 bin ton olarak belirlendi. Ağustos ayının ilk haftasında başlaması beklenen fındık hasadı için Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Ordu ve Giresun'a yaklaşık 20 bin mevsimlik tarım işçisi gelerek, yerli işçilerle birlikte fındık hasadı yapacak.
16 YAŞ ALTI ÇOCUK ÇALIŞTIRMAK YASAK
Ordu Valiliği Fındık Komisyonu tarafından alınan kararla, fındık hasadında çalışacak işçilere, bahçe sahipleri tarafından günlük net 86 TL ödeme yapılacağk. 16 yaş altında çocukların bahçede çalıştırılması yasaklanırken, yasağa uymayanlara da 'Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi gereğince, çalıştırılan her çocuk için 320 TL idari para cezası uygulanacak.
İşverenlerin çalıştırdıkları işçilerin kimliklerini de kimlik bildirme kanunu esaslarına göre muhtarlıklar aracılığı ile Tarım Müdürlükleri, İŞKUR İl Müdürlüğü, Ziraat Odaları ile en yakın güvenlik birimlerine bildirmeleri gerekiyor.
'CİDDİ EKONOMİK HAREKETLİLİK OLUYOR'
Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, bölgenin son yıllarda yoğun göç vermesiyle, fındık hasadında yerli fındık işçilerinin yetersiz kaldığını bu nedenle mevsimlik tarım işçilerinin rağbet gördüğünü belirtti. Mevsimlik işçilerin hasat boyunca bölgede çalışacağını vurgulayan Akça, "Fındık işçilerinin çalışma koşulları ve alacakları ücretler, valilik tarafından oluşturulan komisyonda alınan kararla belirlendi. Geçen yıla göre bu yıl bölgemizde rekolte biraz daha fazla. Fındık hasat döneminin bu sene bereketli geçmesini bekliyoruz. Özellikle Ordu ve Giresun başta olmak üzere fındık hasadına mevsimlik tarım işçileri geliyor. Bu yıl Türkiye'nin tahmini fındık rekoltesi 650 bin ton civarında. Ordu'da ise 217 bin ton rekolte bekleniyor. Yerli işçiler ve mevsimlik işçiler bu fındığı toplayacaklar. Mevsimlik fındık işçilerinin gelmesi ve bölgede hasadın başlamasıyla esnaflarda da ciddi ekonomik hareketlilik oluyor" dedi.
'HASADI BELİRLENEN TARİHLERDE YAPALIM'
Tarım Müdürlükleri tarafından fındık hasat tarihlerinin yakın zamanda açıklanacağını, üreticilerin fındığı olgunlaştıktan sonra toplamaları gerektiği uyarısında bulunan Akça, "İşçilerimiz yavaş yavaş Ordu'ya gelmeye başladılar. Buraya gelecek işçilerimizin büyük bir kısmı yatılı olarak köylerimizde ikamet edecekler. Dışarıdan gelen işçilerimizin kimlik bildirimlerini, muhakkak emniyet güçlerimize ulaştırılmasını rica ediyoruz. Fındık hasadı yapacak üreticilerimiz de var. Mümkünse fındıklarını hasat ettikten sonra, acele olarak pazara indirmemelerini tavsiye ediyorum. Arz talep dengesi bozulacağından fiyat düşebilir. Fındığı erken toplamayalım, erken toplanan fındığın hem kilosunda hem de randımanında kayıplar oluyor. Fındık hasadını belirlenen tarihlerde yapalım" diye konuştu.

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Fındık için 20 bin tarım işçisi bekleniyorFındık için 20 bin tarım işçisi bekleniyorFındık için 20 bin tarım işçisi bekleniyorFındık için 20 bin tarım işçisi bekleniyor

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