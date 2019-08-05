FİNANS

Fındık için üç ülkeden bakanla hasat şenliği

FİNANS HABERLERİ  | 05.08.2019 12:01 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı: - "Fındık hasadı, Ordu'da üç ülke bakanının katılacağı törenle yarın resmi olarak başlayacak" - "Hasat töreninde küresel anlamda fındık üretiminin yüzde 80'ini gerçekleştiren Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan tarım bakanları bir arada olacak"

Fındık hasadı, Ordu'da düzenlenecek törenle yarın resmi olarak başlayacak ve etkinlikte küresel anlamda fındık üretiminin yüzde 80'ini gerçekleştiren Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan tarım bakanları bir araya gelecek.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin dünya üretiminde ve ihracatta ilk sırada olduğu fındık için hasat, Ordu'da üç ülke bakanının katılacağı törenle yarın resmi olarak başlayacak.

Hasat töreninde, küresel fındık üretiminin yüzde 80'ini gerçekleştiren Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan tarım bakanları bir arada olacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Azerbaycan Tarım Bakanı İmam Karimov ve Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanı Levan Davitashvili ile "Fındık Yetiştiriciliği Alanında İyi Niyet Beyanı"nı imzalayacak.

İyi niyet beyanıyla üç ülke halkları arasındaki dostane ilişkileri güçlendirmek, fındık alanında üretim, kalite, verimlilik için ihtiyaç duyulan teknik ve teknolojik iş birliğini sağlamak ile ortak çıkarları gözetmek amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve fındık üreticisini memnun eden alım fiyatlarıyla oluşan bayram havasının, resmi hasat töreniyle şenliğe dönüşmesi bekleniyor.

- Rekolte tahmini 776 bin ton

Açıklamaya göre, fındık üretimi, dünyada 1960'lı yıllarda yaklaşık 250 bin ton civarında iken, son yıllarda bir milyon tonu geçti. Türkiye'de 39 ilde, 728 bin hektar alanda yaklaşık 592 bin çiftçi tarafından fındık üretimi yapılırken, üretim miktarı yıllara göre 400 bin ton ile 800 bin ton arasında değişiyor. 17,6 milyar dolar olarak gerçekleşen 2017 yılı tarım ve gıda ürünleri ihracatının yüzde 9'u fındık ürününe aitken, fındığın bitkisel üretim değeri 2018'de 5,3 milyar lirayı bulmuştu.

Bu yıl için fındık rekoltesi ise 776 bin 46 ton tahmin edildi.

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Anahtar Kelimeler:
fındık Hasat şenliği ordu

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