Fındık için üç ülkeden bakanla hasat şenliği

Fındık hasadı, Ordu'da düzenlenecek törenle yarın resmi olarak başlayacak ve etkinlikte küresel anlamda fındık üretiminin yüzde 80'ini gerçekleştiren Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan tarım bakanları bir araya gelecek.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin dünya üretiminde ve ihracatta ilk sırada olduğu fındık için hasat, Ordu'da üç ülke bakanının katılacağı törenle yarın resmi olarak başlayacak.

Hasat töreninde, küresel fındık üretiminin yüzde 80'ini gerçekleştiren Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan tarım bakanları bir arada olacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Azerbaycan Tarım Bakanı İmam Karimov ve Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanı Levan Davitashvili ile "Fındık Yetiştiriciliği Alanında İyi Niyet Beyanı"nı imzalayacak.

İyi niyet beyanıyla üç ülke halkları arasındaki dostane ilişkileri güçlendirmek, fındık alanında üretim, kalite, verimlilik için ihtiyaç duyulan teknik ve teknolojik iş birliğini sağlamak ile ortak çıkarları gözetmek amaçlanıyor.