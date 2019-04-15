FİNANS

Fındık ihracatçısı alternatif pazar arayışında

FİNANS HABERLERİ  | 15.04.2019 13:52 | Son Güncelleme

KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç: - "Şu anda Türkiye Tanıtım Grubu aracılığıyla Çin ile ilgili yeniden çalışmalara başlandı. Bunun yanı sıra hem Amerika hem Rusya hem Hindistan hem de Kuzey Afrika ülkelerine yönelik çalışmalarımız kısa bir süre içerisinde başlıyor"

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, şu anda Türkiye Tanıtım Grubu aracılığıyla Çin ile ilgili yeniden çalışmalara başlandığını belirterek, "Bunun yanı sıra hem Amerika hem Rusya hem Hindistan hem de Kuzey Afrika ülkelerine yönelik çalışmalarımız kısa bir süre içerisinde başlıyor." dedi.

Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ordu'da 11-12 Nisan'da düzenlenen Ulusal Fındık Çalıştayı'nın sektör adına verimli geçtiğini söyledi.

Bu çalıştayın çok faydalı olduğunu düşündüklerini dile getiren Sevinç, şöyle devam etti:

"Bu toplantıları yapmakta mutlaka fayda var ama verilen kararların da uygulanmasının garantiye alınması, değişen şartlar çerçevesinde 'Dün dündür, bugün bugündür' mantığıyla beraber yol haritasının değişikliğe uğratılmamasını istiyoruz. İhracatçılar olarak görüşlerimizi her platformda söylüyoruz. Önemli olan alınan kararların uygulanabilmesi ve sezon ortasında, yani oyun oynanırken kural değiştirilmemesi. Eskiden taç olan şeyin penaltıya dönüştürülmemesi gerekir. Bunlara dikkat edildiği takdirde çalıştayın sektöre güzel şeyler kazandıracağını umut ediyoruz."

- Yeni pazarlar için çalışmalar sürüyor

Sevinç, fındık ihracatının geleneksel pazarların dışında alternatif pazarlara da satabilmek için bu yıl içerisinde çalışmalara ağırlık vereceklerine dikkati çekerek, şu anda Türkiye Tanıtım Grubu aracılığıyla Çin ile ilgili yeniden çalışmalara başlandığını aktardı.

Bunun yanı sıra hem Amerika hem Rusya hem Hindistan hem de Kuzey Afrika ülkelerine yönelik çalışmalarının kısa bir süre içerisinde başlayacağını ifade eden Sevinç, "Çin'de zaten bu yıl Türk Yılı ilan edildi. Bu ülkede yapılacak büyük fuarlarda da fındık sektörü olarak bulunacağız. Dolayısıyla fındığı geleneksel pazarların dışında yeni limanlara yelken açabilmesi için çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Sevinç, hedeflenen ülkelere ihracat yapılması ve rakamların artırılabilmesinin çok kolay olmadığını belirterek, "Buralarda alacağımız sonuç aslında çalıştay gibi yerlerde alacağımız sonuçlara da bağlı. Aynı zamanda rekolteye ve fiyata bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

Sevinç, yeni sezona ilişkin fındık dallarında yeşeren mahsulün fevkalade iyi göründüğünü ancak rekolte tahmini için henüz erken olduğunu kaydetti.

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fındık ihracat ordu pazar Ulusal Fındık Çalıştayı

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