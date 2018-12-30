Fındık ihracatçısı yeni yıla umutlu giriyor

HAYATİ AKÇAY - Fındık ihracatçısı, 2019 yılında rekolte ve ihracatta önemli oranda artış bekliyor.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, AA muhabirine, fındık ihracatçılarının yeni yıldan umutlu olduklarını söyledi.

Fındığın bölgenin ve Türkiye'nin de temel ihraç ürünlerinden olduğunu vurgulayan Sevinç, "Yıllık ortalama fındık ihracatından 2,5 milyar dolar döviz kazanılıyor. Fındık ihracatının son 10 yılda sağladığı katma değer 21,5 milyar dolardır. Dolayısıyla fındık en önemli ihraç kalemlerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor." dedi.

Sevinç, 2018 yılının fındık ihracatçısı açısından arzu ettikleri şekilde geçmediğine işaret ederek, "Yüzde 10'luk tonaj bazında ihracat düşüşü var. Bununla bağlantılı olarak dövizin de yükselmesiyle birlikte dolar bazında da düşüşümüz söz konusu." diye konuştu.

Fındık ihracatçıları açısından tonaj bazında ihracata önem verdiklerinin altını çizen Sevinç, şu değerlendirmede bulundu:

"Çünkü Türkiye'nin üretim kapasitesi var. Günün birinde bu problemler de aşılacaktır ama fındık tüketimini artıramıyorsak ve dünya fındık üretimi Türk fındığı orijinli artmıyorsa bunda sorun var demektir. Dolayısıyla 2018 yılı böyle geçti. Zaten rekolte de çok yüksek değildi ancak 2019 yılında ihracatın daha iyi olacağını düşünüyoruz. Şu an için bahçelerdeki ilk işaretler de gayet iyi. Herhangi bir sıkıntı olmazsa yeni sezonda yüksek rekolte ile birlikte sektörün tekrar canlandığını göreceğiz. İnşallah bu gelişmelerle birlikte tonaj bazında ihracatımızın yeniden artacak. Buna yürekten inanıyorum."