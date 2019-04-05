FİNANS

Fındık ihracatı 3 ayda 435 milyon dolara ulaştı

FİNANS HABERLERİ  | 05.04.2019 11:06 | Son Güncelleme

Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 100 ülkeye 71 bin 763 ton fındık ihracatı karşılığında 435 milyon 385 bin dolar gelir elde edildi - Söz konusu dönemde ihracatta 118 milyon 690 bin dolarla İtalya ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi Almanya ve Fransa izledi - DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan: - "Fiyatlarda yaşanan artışlara bağlı olarak fındık ihracatı 2019 yılına iyi bir başlangıç yaptı. İstikrarlı fiyat oluşumunun devam etmesi halinde fındık ihracatının 2019 yılını artışla kapatacağına inanıyoruz"

MELTEM YILMAZ - Türkiye'den ocak-mart döneminde 100 ülkeye 435 milyon 385 bin dolarlık fındık ihraç edildi.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 100 ülkeye 71 bin 763 ton fındık satıldı.

Ocak-mart döneminde yapılan fındık ihracatından 435 milyon 385 bin 994 dolar gelir sağlandı. Buna göre, fındık ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 11, değerde ise yüzde 8 arttı.

Fındık ihracatında İtalya 118 milyon 690 bin dolarla ilk sırayı alırken, bu ülkeyi sırasıyla 82 milyon 440 bin dolarla Almanya, 33 milyon 891 bin dolarla Fransa izledi.

- İhracatta "aslan payı" Trabzon'un

İl bazında yapılan ihracatta Trabzon merkezli firmalar ilk sırada bulunurken, bu kenti İstanbul ve Giresun takip etti.

Trabzon'dan bu dönemde 47 ülkeye 34 bin 982 ton fındık gönderildi, karşılığında 218 milyon 159 bin dolar gelir elde edildi. Trabzon'dan yılın ilk çeyreğinde yapılan fındık ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 36, değerde yüzde 35 arttı.

- "Fındık ihracatı 2019 yılına güzel başlangıç yaptı"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, fındığın ülke ve bölge ekonomisi için önemli bir ihraç ürünü olduğunu söyledi.

Gürdoğan, fındık ihracatının 2019 yılına güzel başladığını, bunda Trabzon'un da önemli katkısı bulunduğunu belirtti.

Kentin fındık ihracatında lider konumda olduğuna dikkati çeken Gürdoğan, "Fiyatlarda yaşanan artışlara bağlı olarak fındık ihracatı 2019 yılına iyi bir başlangıç yaptı. İstikrarlı fiyat oluşumunun devam etmesi halinde fındık ihracatının 2019 yılını artışla kapatacağına inanıyoruz." dedi.

Erkek arkadaşını başka kadınla görünce çılgına döndü!Erkek arkadaşını başka kadınla görünce çılgına döndü!
İHÜ ve Borsa İstanbul iş birliğiyle ‘BISTLAB’ açıldıİHÜ ve Borsa İstanbul iş birliğiyle ‘BISTLAB’ açıldı
Büyük göç sürecinde Atatürk ve İstanbul Havalimanı hava trafiği nasıl olacak?Büyük göç sürecinde Atatürk ve İstanbul Havalimanı hava trafiği nasıl olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan Fındık ihracatı Trabzon

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

'Oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda'

'Oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda'

Ehliyeti olup da araba kullanamayanlar dikkat!

Ehliyeti olup da araba kullanamayanlar dikkat!

Abdülhamid Han'ın 142 yıllık hayali gerçekleşiyor

Abdülhamid Han'ın 142 yıllık hayali gerçekleşiyor

Liste belli oldu! İşte Mart ayının ilk 10'u

Liste belli oldu! İşte Mart ayının ilk 10'u

Dolarda dalgalı seyir! İşte son durum

Dolarda dalgalı seyir! İşte son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Buğday üreticisi, gübre kullanımını azalttı

Buğday üreticisi, gübre kullanımını azalttı

İHÜ ve Borsa İstanbul iş birliğiyle ‘BISTLAB’ açıldı

İHÜ ve Borsa İstanbul iş birliğiyle ‘BISTLAB’ açıldı

Büyük göç sürecinde Atatürk ve İstanbul Havalimanı hava trafiği nasıl olacak?

Büyük göç sürecinde Atatürk ve İstanbul Havalimanı hava trafiği nasıl olacak?

'İpek Böceği İhracat Ödülleri' sahiplerini buldu

'İpek Böceği İhracat Ödülleri' sahiplerini buldu

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Lojistik strateji çalışması devam ediyor

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Lojistik strateji çalışması devam ediyor

İngiliz iplik üreticisi, Bursa'daki 50'nci yılını İnovasyon Merkezi açılışı ile kutladı

İngiliz iplik üreticisi, Bursa'daki 50'nci yılını İnovasyon Merkezi açılışı ile kutladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.