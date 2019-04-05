Fındık ihracatı 3 ayda 435 milyon dolara ulaştı

MELTEM YILMAZ - Türkiye'den ocak-mart döneminde 100 ülkeye 435 milyon 385 bin dolarlık fındık ihraç edildi.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 100 ülkeye 71 bin 763 ton fındık satıldı.

Ocak-mart döneminde yapılan fındık ihracatından 435 milyon 385 bin 994 dolar gelir sağlandı. Buna göre, fındık ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 11, değerde ise yüzde 8 arttı.

Fındık ihracatında İtalya 118 milyon 690 bin dolarla ilk sırayı alırken, bu ülkeyi sırasıyla 82 milyon 440 bin dolarla Almanya, 33 milyon 891 bin dolarla Fransa izledi.

- İhracatta "aslan payı" Trabzon'un

İl bazında yapılan ihracatta Trabzon merkezli firmalar ilk sırada bulunurken, bu kenti İstanbul ve Giresun takip etti.

Trabzon'dan bu dönemde 47 ülkeye 34 bin 982 ton fındık gönderildi, karşılığında 218 milyon 159 bin dolar gelir elde edildi. Trabzon'dan yılın ilk çeyreğinde yapılan fındık ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 36, değerde yüzde 35 arttı.