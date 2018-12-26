Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, "Fındık ihracatı deyip geçmemek lazım. Türkiye'nin 170 milyar dolara yaklaşan toplam ihracatı içerisinde 2-3 milyar dolar çok büyük bir rakam olmasa da katma değer açısından fındık artık en önemli ürünlerimizden bir tanesidir." dedi.

Karadeniz ve İstanbul İhracatçı Birliklerinin oluşturduğu fındık sektör grubunun Ar-Ge projeleriyle ilgili tanıtım toplantısı, Piraziz ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Sevinç, ihracatçı olarak işlerinin Türk fındığını dünyaya satmak olduğunu ancak bu işin kendi başına yetmediğini belirterek, bu işin tarımsal boyutuna, üretim ve verimlilik kısmına ilgi göstermek zorunda olduklarını söyledi.

Daha önce Fındık Tanıtım Grubu aracılığıyla dünyanın her tarafında fındığı tanıtma çabaları içerisinde olduklarını anımsatan Sevinç, Fındık Tanıtım Grubu'nun kapanmasının ardından çalışmalarını Türkiye Tanıtım Grubu çatısı altında sürdüklerini ifade etti.