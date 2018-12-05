FİNANS

Fındık ihracatında 250-260 bin ton beklentisi

FİNANS HABERLERİ  | 05.12.2018 11:54 | Son Güncelleme

KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Sevinç: - "İhracatçılar olarak yeni sezonda 250-260 bin ton satış gerçekleşmesini bekliyoruz"

GİRESUN (AA) - Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, ihracatçılar olarak yeni sezonda dış pazarlara 250-260 bin ton fındık satışı gerçekleştirmeyi beklediklerini söyledi.

Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Eylül'de başlayan 2018-2019 ihracat sezonunun ilk üç ayında Türkiye'nin 90 bin 333 ton fındık satarak 493 milyon dolar döviz girdisi elde ettiğini belirtti.

Geçen sezonun aynı zaman diliminde ihraç edilen 99 bin 657 ton fındığa karşılık 642 milyon dolar gelir elde edildiğini aktaran Sevinç, "Geçen sezona göre bu ihracat döneminde hem miktar hem de gelirde düşüş söz konusu. İhracatçılar olarak yeni sezonda 250-260 bin ton satış gerçekleşmesini bekliyoruz." dedi.

Türkiye'nin 2000 yılından bu yana geçen sürede tonaj bakımından satış yaptığı ürün miktarının iki sezon hariç 220-250 bin ton arasında gerçekleştiğini ifade eden Sevinç, fındık ihracatında herkesin elde edilen gelire odaklandığını ancak asıl fındık üretim miktarı ve kalitesi üzerinde durulması gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin rakibi ülkelerin üretim alanlarını genişlettiğini dile getiren Sevinç, "İhracatçılar Birliği başkanı olarak kaç yüz bin ton mal satabiliriz, ona bakmam lazım. Bunu da yapabilmemiz, 2023 hedeflerine ulaşabilmemiz için üretimi, verimliliği artırıp maliyeti düşürerek üreticinin karlılığını artırmamız gerekiyor." diye konuştu.

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fındık ihracat Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yöne

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