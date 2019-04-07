FİNANS

Fındık ihracatında hedef 290 bin ton

FİNANS HABERLERİ  | 07.04.2019 13:55 | Son Güncelleme

KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç: - "Fındık ihracatımızın sezon sonu itibarıyla 290 bin tonu bulacağını umut ediyoruz. Bu da zaten sezon başında tahmin ettiğimiz rakamdı"

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, fındık ihracatının sezon sonu itibarıyla 290 bin tonu bulacağını söyledi.

Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Eylül 2018'de başlayan fındık ihracat sezonunda 7 ayın geride kaldığını vurguladı.

Söz konusu dönemde, Türkiye'den 189 bin 313 ton fındık ihracatı yapıldığını ve karşılığında 1 milyar 89 milyon 657 bin dolar gelir sağlandığını belirten Sevinç, her şeyin istedikleri gibi gittiğini kaydetti.

Sevinç, sektör adına ihracatın gayet iyi geçtiğini ve bunun da sevindirici olduğunu vurgulayarak, "Fındık ihracatımızın sezon sonu itibarıyla 290 bin tonu bulacağını umut ediyoruz. Bu da zaten sezon başında tahmin ettiğimiz rakamdı." dedi.

Bahçelerdeki yeni ürünlerle ilgili gelişmelerin bu pozisyonu etkileyip etkilemeyeceğini zaman içerisinde göreceklerini belirten Sevinç, "Dallardaki fındık çok iyi görünürse alıcılar şu andaki fiyattan ürün almak istemeyebilir, ama bugün itibariyle tonaj bazındaki ihracatımız gayet iyi gidiyor." diye konuştu.

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