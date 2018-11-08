FİNANS

Fındık ihracatında lider Trabzon

FİNANS HABERLERİ  | 08.11.2018 11:29 | Son Güncelleme

Türkiye'den yılın 10 ayında yapılan yaklaşık 1,3 milyar dolarlık fındık ihracatının yüzde 38'i Trabzon'daki firmalar tarafından gerçekleştirildi

Türkiye'den yılın ocak-ekim döneminde yapılan yaklaşık 1,3 milyar dolarlık fındık ihracatının yüzde 38'ine denk gelen 496 milyon dolarlık kısmını Trabzon'daki firmaların dış satımı oluşturdu.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'un fındık ihracatında her zaman ön planda olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 10 aylık fındık ihracatında da kentteki firmaların lider olduğunu belirten Gürdoğan, şunları kaydetti:

"Trabzon'dan 64 ülkeye fındık ihraç edildi. Fındık ihracatında Avrupa ülkeleri başı çekti ancak son yıllarda Uzak Doğu ülkelerine yönelik ihracatta da artışlar yaşandı. Ülke çeşitliliğindeki artış bizleri mutlu ediyor. İlimizden yılın ocak-ekim döneminde 64 ülkeye 82 bin 947 ton fındık ihraç edilerek karşılığında 496 milyon dolar gelir sağlandı. Önümüzdeki dönemde de fındık ihracatı ve ülke çeşitliliği daha üst noktalara ulaşacaktır."

Gürdoğan, fındığın Trabzon ve Doğu Karadeniz ekonomisinin can damarı olduğunu da sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan Fındık ihracatı Trabzon

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