FİNANS

Fındık ihracatından 10 sezonda 18 milyar dolar gelir

FİNANS HABERLERİ  | 18.12.2018 11:06 | Son Güncelleme

Dünya fındık üretim ve ticaretinin büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye, son 10 ihracat sezonunda bu üründen 18 milyar dolar gelir elde etti - Söz konusu dönemde, en fazla kazanç 2 milyar 799 milyon dolarla 2014-2015 sezonunda sağlanırken, 2012-2013 ise 301 bin 193 tonla en fazla ürün satılan sezon oldu - KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç: - "Hedefimiz her sezon 300 bin tonun üzerinde fındık ihracatı gerçekleştirmek"

GİRESUN (AA) - ATAKAN ÇITLAK - Türkiye, 10 sezonda fındık ihracatından 18 milyar doları aşkın gelir sağladı.

AA muhabirinin, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye, dünya fındık üretim ve ticaretinin büyük kısmını elinde bulunduruyor.

Türkiye, 2008-2009 ile 2017-2018 arasını kapsayan 10 sezonda, 100'ü aşkın ülkeye toplam 2 milyon 532 bin 789 ton fındık ihraç ederek karşılığında 18 milyar 636 milyon 90 bin 804 dolar döviz girdisi sağladı.

Söz konusu tarihler arasında fındık satışından en fazla gelir 2014-2015 döneminde elde edildi. Bu sezonda 217 bin 427 ton fındık satılarak 2 milyar 799 milyon 529 bin 618 dolar gelir elde edildi.

Gelir açısından 2015-2016 sezonu da 2 milyar doları aşarak yüzleri güldürdü. Bu sezonda 249 bin 681 tonluk ihracat karşılığında 2 milyar 280 milyon 112 bin 657 dolar kazanıldı.

2012-2013 sezonu ise 301 bin 193 tonla miktar bazında en fazla fındık ihraç edilen dönem oldu ve "300 bin ton ihracat" hedefi aşılarak 1 milyar 750 milyon 439 bin 804 dolar gelir sağlandı.

"300 bin ton" hedefine en çok yaklaşılan sezon ise 2010-2011 oldu. Bu sezonda 1 milyar 783 milyon 567 bin 588 dolar karşılığında 281 bin 330 ton fındık satıldı.

- İhracat rakamları 220-250 bin ton arasında

KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, AA muhabirine, 10 yılda gerçekleştirilen ihracat miktarlarının inişli çıkışlı grafik izlediğini söyledi.

Türkiye'nin 2000 yılından bu yana yıllık 220 ile 250 bin ton arasında fındık ihracatı gerçekleştirdiğini belirten Sevinç, "Bu rakamlar değişmiyor. Bu böyle sürdüğü müddetçe fındıktaki beklentileri karşılayabilmek mümkün olmaz. Sadece 2012-2013 sezonunda serbest piyasa döneminde 300 bin tonu aşkın tarihi bir satış oldu ama ondan sonra yine 200 bin ton seviyelerine geriledi." ifadesini kullandı.

Sevinç, 2018-2019 sezonundan beklentilerinin 250-260 bin ton ihracat olduğunu kaydetti.

- Hedef her sezon 300 bin tonu aşmak

Sevinç, 2023 ihracat hedeflerine ulaşılabilmesi için üretimin artırılması gerektiğine işaret ederek, "Verimliliği artırıp maliyeti düşürerek üreticinin karlılığını artırmalıyız. Dünya fındık tüketimini Türkiye orijinli olarak artırmamız lazım." dedi.

Son 10 yıla bakıldığında inişli çıkışlı bir tablonun söz konusu olduğunu dile getiren Sevinç, "Bir sezon 300 bin ton gerçekleştirilirken bir sezon 200 binler düzeyine inmiş miktar. Tonaj bakımından her zaman artan trendi yakalamak arzumuz. Hedefimiz her sezon 300 bin tonun üzerinde fındık ihracatı gerçekleştirmek." diye konuştu.

Öğrenciler yardım için çırılçıplak soyundu!Öğrenciler yardım için çırılçıplak soyundu!
Konutta kapıyı 'Faizsiz Finans' açacakKonutta kapıyı 'Faizsiz Finans' açacak
Perakende satışlar Ekim’de yıllık yüzde 7.5 azaldıPerakende satışlar Ekim’de yıllık yüzde 7.5 azaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fındık gelir ihracat Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın 'Bu millet patlatır enseni' sözlerine Fatih Portakal'dan açıklama

Erdoğan'ın 'Bu millet patlatır enseni' sözlerine Fatih Portakal'dan açıklama

Ahmet Hakan canlı yayında duyurdu! İşte CHP'nin 4 büyükşehirdeki adayları: İstanbul ve Ankara...

Ahmet Hakan canlı yayında duyurdu! İşte CHP'nin 4 büyükşehirdeki adayları: İstanbul ve Ankara...

Konkordato isteyen Çıtır Usta iflas etti

Konkordato isteyen Çıtır Usta iflas etti

Fibabanka kredi alacaklarını Sümer Varlık Yönetim`e devretti

Fibabanka kredi alacaklarını Sümer Varlık Yönetim`e devretti

VakıfBank’tan konut proje kredilerine düzenleme

VakıfBank’tan konut proje kredilerine düzenleme

Milli Piyangonun 'asıl talihlileri' milyonlar kazanan ünlü bayiler

Milli Piyangonun 'asıl talihlileri' milyonlar kazanan ünlü bayiler

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konutta kapıyı 'Faizsiz Finans' açacak

Konutta kapıyı 'Faizsiz Finans' açacak

Perakende satışlar Ekim’de yıllık yüzde 7.5 azaldı

Perakende satışlar Ekim’de yıllık yüzde 7.5 azaldı

TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Hızlandırıcı Programı’nın başarı hikayeleri paylaşıldı

TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Hızlandırıcı Programı’nın başarı hikayeleri paylaşıldı

Lahanada fiyat sevindirdi, rekolte üzdü

Lahanada fiyat sevindirdi, rekolte üzdü

'Kirpiş' kestaneler çocuklar için raflarda

'Kirpiş' kestaneler çocuklar için raflarda

“Endüstri 4.0 Mükemmeliyet Merkezi” Boğaziçi Üniversitesi’nde kuruluyor 

“Endüstri 4.0 Mükemmeliyet Merkezi” Boğaziçi Üniversitesi’nde kuruluyor 

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.