Fındık ihracatından 10 sezonda 18 milyar dolar gelir

GİRESUN (AA) - ATAKAN ÇITLAK - Türkiye, 10 sezonda fındık ihracatından 18 milyar doları aşkın gelir sağladı.

AA muhabirinin, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye, dünya fındık üretim ve ticaretinin büyük kısmını elinde bulunduruyor.

Türkiye, 2008-2009 ile 2017-2018 arasını kapsayan 10 sezonda, 100'ü aşkın ülkeye toplam 2 milyon 532 bin 789 ton fındık ihraç ederek karşılığında 18 milyar 636 milyon 90 bin 804 dolar döviz girdisi sağladı.

Söz konusu tarihler arasında fındık satışından en fazla gelir 2014-2015 döneminde elde edildi. Bu sezonda 217 bin 427 ton fındık satılarak 2 milyar 799 milyon 529 bin 618 dolar gelir elde edildi.

Gelir açısından 2015-2016 sezonu da 2 milyar doları aşarak yüzleri güldürdü. Bu sezonda 249 bin 681 tonluk ihracat karşılığında 2 milyar 280 milyon 112 bin 657 dolar kazanıldı.

2012-2013 sezonu ise 301 bin 193 tonla miktar bazında en fazla fındık ihraç edilen dönem oldu ve "300 bin ton ihracat" hedefi aşılarak 1 milyar 750 milyon 439 bin 804 dolar gelir sağlandı.