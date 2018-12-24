Fındık ihracatının yüzde 38'i Trabzon'dan

MELTEM YILMAZ - Türkiye'den yılın 11 ayında yapılan 1 milyar 471 milyon 961 bin 846 dolarlık fındık ihracatının yüzde 38'lik kısmına Trabzon merkezli firmalar imza attı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'den yılın 11 ayında 252 bin 59 ton fındık ihraç edilerek 1 milyar 471 milyon 961 bin 846 dolar gelir sağlandı.

Trabzon'da faaliyet gösteren firmalar tarafından da bu dönemde 66 ülkeye 95 bin 321 tonluk fındık ihracatı karşılığında 567 milyon 705 bin 241 dolar elde edildi.

Söz konusu dönemde Trabzon'dan yapılan ihracatta 103 milyon 835 bin 142 dolarla İtalya ilk sırayı alırken, bu ülkeyi 97 milyon 59 bin 455 dolarla Almanya, 68 milyon 918 bin 730 dolarla Fransa izledi.

Bu dönemde ayrıca geçen yılın aynı döneminde ihracat yapılmayan Cezayir, Libya, Hırvatistan, Kosta Rika ve Özbekistan'a da ihracat gerçekleştirildi.

- "Avrupa ülkelerine yönelik fındık ihracatı yoğunlaştı"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındık ihracatında Trabzon'un liderliğini sürdürdüğünü söyledi.