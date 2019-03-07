Fındık ihracatının yüzde 48'i Trabzon merkezli firmalardan

MELTEM YILMAZ - Türkiye'den bu yılın ocak-şubat döneminde yapılan 298 milyon 482 bin 189 dolarlık toplam fındık ihracatının yüzde 48'lik kısmına Trabzon merkezli firmalar imza attı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'den yılın ilk iki ayında 49 bin 819 ton fındık ihraç edilerek, karşılığında 298 milyon 482 bin 189 dolar gelir sağlandı.

Geçen yılın aynı döneminde 46 bin 58 tonluk fındık ihracatından 286 milyon 374 bin 874 dolar elde edilmişti. Böylece Türkiye'den ocak-şubat döneminde yapılan fındık ihracatı miktarında yüzde 8, gelirinde de yüzde 4 artış oldu.

Söz konusu dönemde, Trabzon merkezli firmalar da 23 bin 125 ton fındık ihracatı karşılığında aldığı 143 milyon 207 bin 905 dolar ile Türkiye'den yapılan toplam fındık ihracatının yüzde 48'ini gerçekleştirdi.

Trabzon'dan geçen yılın aynı döneminde gerçekleştirilen 18 bin 867 tonluk fındık ihracatından 120 milyon 124 bin 191 dolar sağlanmıştı. Kentten yılın ilk iki ayında gerçekleştirilen fındık ihracatında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla böylece gelirde yüzde 19, ürün miktarında ise yüzde 23 artış oldu.