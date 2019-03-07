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Fındık ihracatının yüzde 48'i Trabzon merkezli firmalardan

FİNANS HABERLERİ  | 07.03.2019 11:01 | Son Güncelleme

Türkiye'den yılın ilk iki ayında yapılan 298 milyon 482 bin 189 dolarlık toplam fındık ihracatının yüzde 48'i Trabzon merkezli firmalar tarafından gerçekleştirildi - Söz konusu dönemde Trabzon'dan yapılan fındık ihracatı önceki yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 23, değerde yüzde 19 arttı - DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan: - "İhracattaki pozitif yönlü ilerlemenin yıl boyunca devam edeceğine inanıyoruz"

MELTEM YILMAZ - Türkiye'den bu yılın ocak-şubat döneminde yapılan 298 milyon 482 bin 189 dolarlık toplam fındık ihracatının yüzde 48'lik kısmına Trabzon merkezli firmalar imza attı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'den yılın ilk iki ayında 49 bin 819 ton fındık ihraç edilerek, karşılığında 298 milyon 482 bin 189 dolar gelir sağlandı.

Geçen yılın aynı döneminde 46 bin 58 tonluk fındık ihracatından 286 milyon 374 bin 874 dolar elde edilmişti. Böylece Türkiye'den ocak-şubat döneminde yapılan fındık ihracatı miktarında yüzde 8, gelirinde de yüzde 4 artış oldu.

Söz konusu dönemde, Trabzon merkezli firmalar da 23 bin 125 ton fındık ihracatı karşılığında aldığı 143 milyon 207 bin 905 dolar ile Türkiye'den yapılan toplam fındık ihracatının yüzde 48'ini gerçekleştirdi.

Trabzon'dan geçen yılın aynı döneminde gerçekleştirilen 18 bin 867 tonluk fındık ihracatından 120 milyon 124 bin 191 dolar sağlanmıştı. Kentten yılın ilk iki ayında gerçekleştirilen fındık ihracatında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla böylece gelirde yüzde 19, ürün miktarında ise yüzde 23 artış oldu.

- "Trabzon, fındık ihracatında liderliğini sürdürüyor"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındığın bölge ekonomisinin en önemli ürünü olduğunu söyledi.

Trabzon'un fındık ihracatında liderliğini sürdürdüğüne dikkati çeken Gürdoğan, "Ülkemizden yılın iki ayında yapılan fındık ihracatının yüzde 48'ini Trabzon merkezli ihracatçılar gerçekleştirdi. İlimizden yapılan ihracat da geçen yılın aynı dönemine göre arttı. İhracattaki pozitif yönlü ilerlemenin yıl boyunca devam edeceğine inanıyoruz. Bu yönde de DKİB olarak ihracata yönelik her türlü desteği sağlamaya hazırız." diye konuştu.

- "Türkiye'den iki ayda 92 ülkeye fındık ihraç edildi"

Gürdoğan, ihracat yapılan ülke çeşitliliğinin de arttığına işaret ederek, Türkiye'den yılın iki ayında 92 ülkeye fındık ihraç edildiğini kaydetti.

Fındık ihracatında Avrupa Birliği ülkelerinin ön planda olduğunu aktaran Gürdoğan, "En fazla ihracat gerçekleştirilen ilk üç ülke İtalya, Almanya ve Fransa oldu. Bu ülkelerden İtalya'ya 85 milyon 377 bin 289, Almanya'ya 60 milyon 468 bin 140 ve Fransa'ya da 22 milyon 219 bin 347 dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi. Aynı şekilde fındık ihracatının lideri olan Trabzon'dan da 41 ülkeye fındık gönderildi. Trabzon'dan ise İtalya'ya 57 milyon 150 bin 815, Almanya'ya 17 milyon 447 bin 680 ve Fransa'ya 14 milyon 919 bin 402 dolarlık fındık ihraç edildi. İnanıyoruz ki, 2019 ihracat sezonu çok daha güzel rakamlarla tamamlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Ahmet hamdi Gürdoğan Fındık ihracatı Trabzon

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