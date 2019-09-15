FİNANS

Fındık işçileri Ordu'dan mutlu ayrıldı

FİNANS HABERLERİ  | 15.09.2019 13:43 | Son Güncelleme

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan: - "Tahminlerimize göre bu yıl Ordu ve çevre illere yaklaşık 15 bin işçi geldi. Bu işçilerin tamamı da iş buldu"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, bu yıl Ordu ve çevre illere 15 bin civarında mevsimlik işçi geldiğini ve tamamının iş imkanı bulduğunu bildirdi.

Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu ve Güneydoğu illerinden mevsimlik tarım işçilerinin, ağustos ayının ilk gününden itibaren Ordu başta olmak üzere fındık hasadının yapıldığı illere gelmeye başladığını anımsattı.

Yöreye geldikten birkaç gün sonra işçilerin fındık hasadına başladığını aktaran Soydan, işçilerin bir ayı aşkın bölgede kaldığını belirtti.

Soydan, sahil, orta ve yüksek rakımlı bölgelerin tamamında geçen seneye oranla yüksek rekolte olduğuna işaret ederek, bu durumun üreticilerin yüzünü güldürdüğünü ve tarım işçilerini de mutlu ettiğini kaydetti.

Yöreye her yıl ortalama 10 bin civarında mevsimlik işçi geldiğini ancak bu yıl rakamın biraz daha yukarı çıktığını ifade eden Soydan, "Tahminlerimize göre bu yıl Ordu ve çevre illere yaklaşık 15 bin işçi geldi. Bu işçilerin tamamı da iş buldu." dedi.

İşçilerin bu süreci kendileri için hazırlanan konaklama yerlerinde sorunsuz geçirdiklerine dikkati çeken Soydan, "İşçi çocuklarına valiliğimiz ve kaymakamlıklarca çeşitli eğitimler verildi. Anne ve babalar bahçedeyken çocukları da okulda eğitim aldı." diye konuştu.

Tarım işçilerinin huzurlu şekilde evlerine döndüklerini dile getiren Soydan, işçilere, bundan sonraki senelerde de bu yıl olduğu gibi hasat öncesi bahçe sahipleriyle irtibata geçerek bölgeye gelmelerini tavsiye etti.

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Arslan Soydan Doğu fındık Güneydoğu işçi ordu tarım TZOB

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