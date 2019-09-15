Fındık işçileri Ordu'dan mutlu ayrıldı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, bu yıl Ordu ve çevre illere 15 bin civarında mevsimlik işçi geldiğini ve tamamının iş imkanı bulduğunu bildirdi.

Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu ve Güneydoğu illerinden mevsimlik tarım işçilerinin, ağustos ayının ilk gününden itibaren Ordu başta olmak üzere fındık hasadının yapıldığı illere gelmeye başladığını anımsattı.

Yöreye geldikten birkaç gün sonra işçilerin fındık hasadına başladığını aktaran Soydan, işçilerin bir ayı aşkın bölgede kaldığını belirtti.

Soydan, sahil, orta ve yüksek rakımlı bölgelerin tamamında geçen seneye oranla yüksek rekolte olduğuna işaret ederek, bu durumun üreticilerin yüzünü güldürdüğünü ve tarım işçilerini de mutlu ettiğini kaydetti.

Yöreye her yıl ortalama 10 bin civarında mevsimlik işçi geldiğini ancak bu yıl rakamın biraz daha yukarı çıktığını ifade eden Soydan, "Tahminlerimize göre bu yıl Ordu ve çevre illere yaklaşık 15 bin işçi geldi. Bu işçilerin tamamı da iş buldu." dedi.