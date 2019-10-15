FİNANS

"Fındık Okulu: Değişim İçin Eğitim, Fındık İçin Kadın" Projesi

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2019 14:41 | Son Güncelleme

Proje kapsamında Giresun'dan 2, Ordu'dan 1 köyde olmak üzere 50 kadın üreticiye fındık tarımı ve sosyal konularda eğitimler verilecek

GİRESUN (AA) - Fındık Araştırma Enstitüsünce (FAE) "Fındık Okulu: Değişim İçin Eğitim, Fındık İçin Kadın" projesi kapsamında kadın üreticilere fındık tarımı ve sosyal konularda eğitimler verilecek.

FAE, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Yavuz Gıda iş birliğinde Ordu ve Giresun'da uygulanan "Fındık Okulu: Değişim İçin Eğitim, Fındık İçin Kadın" projesinin ilk gününde kadınlara teorik eğitimler verildi.

Kadınlara enstitüdeki fındık bahçesinde, toprak örneği alınması, fındık zurufundan kompost yapılması, bahçede fındık filiz güvesi örneklemesi ve mücadelesi ile dip sürgünü temizliği uygulamalı olarak gösterildi.

Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Aysun Akar, projenin açılışında yaptığı konuşmada, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde kadın üreticilerle projeyi başlattıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

İlk eğitimlerini düzenlediklerini belirten Akar, proje kapsamında Giresun'dan 2, Ordu'dan 1 köyde olmak üzere 50 kadın üreticiye fındık tarımı ve sosyal konularda eğitimler verileceğini aktardı.

Akar, projeyle fındıkta verim ile kalitenin artırılması ve sürdürülebilir tarımın sağlanması hedeflendiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Kadınların tarımsal alanda kaynakların sürdürebilir kullanımında, gıda üretimi ve gıda güvenliğinde sahip oldukları önemli konumu düşündüğümüzde tarımsal ve sosyal alan eğitim seviyelerinin artırılması büyük önem taşımaktadır. Çünkü kadınlarımız bu alanlarda hem uygulayıcı, hem de karar verici, aynı zamanda etraflarına, ailelerine birer rol model konumundadırlar."

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eğitimler fındık Fındık Araştırma Enstitüsü Kadın proje

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