GİRESUN (AA) - Fındık Araştırma Enstitüsünce (FAE) "Fındık Okulu: Değişim İçin Eğitim, Fındık İçin Kadın" projesi kapsamında kadın üreticilere fındık tarımı ve sosyal konularda eğitimler verilecek.

FAE, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Yavuz Gıda iş birliğinde Ordu ve Giresun'da uygulanan "Fındık Okulu: Değişim İçin Eğitim, Fındık İçin Kadın" projesinin ilk gününde kadınlara teorik eğitimler verildi.

Kadınlara enstitüdeki fındık bahçesinde, toprak örneği alınması, fındık zurufundan kompost yapılması, bahçede fındık filiz güvesi örneklemesi ve mücadelesi ile dip sürgünü temizliği uygulamalı olarak gösterildi.

Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Aysun Akar, projenin açılışında yaptığı konuşmada, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde kadın üreticilerle projeyi başlattıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

İlk eğitimlerini düzenlediklerini belirten Akar, proje kapsamında Giresun'dan 2, Ordu'dan 1 köyde olmak üzere 50 kadın üreticiye fındık tarımı ve sosyal konularda eğitimler verileceğini aktardı.