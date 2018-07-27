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FINDIK SEN Genel Başkanı Kutsi Yaşar:

FİNANS HABERLERİ  | 27.07.2018 12:22 | Son Güncelleme

"TMO müdahale alımlarına devam etmelidir"

GİRESUN (AA) - Fındık Üreticileri Sendikası (FINDIK SEN) Genel Başkanı Kutsi Yaşar, TMO'nun müdahale alımlarına yeni sezonda da devam etmesi gerektiğini bildirdi.

Yaşar, yazılı açıklamasında, 2004 yılından bu yana sendika olarak fındık referans fiyatını duyurduklarını, 2018 ürünü için fiyat tespit çalışmalarının devam ettiklerini belirtti.

İklim koşulları ve külleme hastalığının rekoltede verim kaybına yol açtığını öne süren Yaşar, "Külleme hastalığı artarak devam etmekte olup fındık üretiminde önemli ölçüde verim kaybı yaratacaktır. Bir de buna temmuz sıcakları eklenince fındık da verim kayıpları kaçınılmaz olacaktır." ifadelerine yer verdi.

TMO'nun müdahale alımlarına yeni sezonda da devam etmesi gerektiğini vurgulayan Yaşar, şunları kaydetti:

"FINDIK SEN olarak tüm tarafların kazanacağı bir formülün peşinde değiliz. Çok iyi bilmeliyiz ki bir tarafta üreten çiftçiler diğer tarafta ürettiklerimizi yok pahasına almaya çalışan şirketler var. Şirketler kazanırsa paralar ülke ekonomisine değil, çok uluslu şirketlerin havuzuna akacaktır. Oysa fındık çiftçileri kazanırsa ülke ekonomisi de kazanacaktır. Hükümet ve ona bağlı Tarım ve Orman Bakanlığı TMO'yu sezon başında devreye sokmalıdır."

Yaşar, ofisin alım sürecini hasatla birlikte başlatmasını, fiyatın da döviz kurlarındaki artış ve buna bağlı olarak yükselen maliyetler dikkate alınarak çiftçiyi mağdur etmeyecek şekilde belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

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alım fındık Fındık Üreticileri Sendikası (FINDIK SEN) Genel Başkanı Kutsi Ya TMO

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