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Fındık serbest piyasada 1 lira arttı

FİNANS HABERLERİ  | 30.10.2018 13:58 | Son Güncelleme

 CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın fındık üreticisinin merakla beklediği alım fiyatlarını açıklamasının ardından, serbest piyasada fındık fiyatları 1 lira arttı.

Fındık serbest piyasada 1 lira arttı

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın fındık üreticisinin merakla beklediği alım fiyatlarını açıklamasının ardından, serbest piyasada fındık fiyatları 1 lira arttı.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık fiyatlarını değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamanın, halkın beklediği bir açıklama olduğunu kaydeden Soydan, geçen hafta başından itibaren 12,5 lira karşılığında satışı gerçekleştirilen fındığın fiyatının 13,5 liraya yükseldiğini söyledi. Soydan, "Fındığa müdahale edilmesi önemliydi. Sonuçta bir mücadele sonucunda geç de olsa fındık piyasasında bir lobi yıkılmış oldu. Bu lobinin yıkılması için çok büyük mücadeleler verdik. Genel Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar’ın Tarım Bakanımızla belki 3-4 defa görüşmesi sonucu bir müdahale gerçekleşti. Alımlar 1 Kasım itibariyle başlayacak. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) devreye girecek olması da serbest piyasadaki fiyatların yükselişe doğru geçmesine sebep oluyor. Tahminlerimiz serbest piyasanın TMO seviyesine gelmesidir. Hafta başı olması nedeniyle Cumhurbaşkanımızın açıklamaları fındık fiyatlarına yansıdı. Geçtiğimiz hafta 12,5 liradan alınan fındık, 13,5 lira seviyelerine çıktı. Aslında TMO’nun müdahale etmesinin faydalarını üreticilerimiz, serbest piyasadaki fındık fiyatlarının yükselmesiyle de görecektir. Bu yüzden önemli bir müdahale olarak görüyoruz. Her ne kadar serbest piyasa 14 liraya çıkmasa da devletin müdahalesiyle üreticilerimiz bir mağduriyetten kurtulmuş oldu" dedi.
'SERBEST PİYASA ÜRETİCİLERE CEVAP VERMİYOR'
Serbest piyasanın üreticilere cevap vermediğini söyleyen Soydan, "Bununla beraber tekelleşen bir serbest piyasanın fındık rekoltesi az da olsa, çok da olsa kendi belirleyici fiyatıyla piyasada etkili olduğunu söyledik. Eğer ki; TMO daha erkenden, yani 2 ay önce piyasaya müdahale etmiş olsaydı, 13 liralık fiyat şu anda daha yukarılarda olacaktı. Bu konular tabi ki anlaşılmış durumda ve TMO da bu konulardan müdahale etmiştir. Çünkü serbest piyasanın şeffaf olmadığı açıkça ortaya çıkmıştır. Cumhurbaşkanımız da bunun farkına varmıştır. İnşallah bundan sonraki süreçte fındığın sadece dününü, bugününü konuşmak gerekmez, önümüzdeki yıllarında artık devlet garantisi altında olduğunu kazanılmış bir hak olarak görüyoruz" diye konuştu.
Soydan, fındık fiyatının ilerleyen günlerde serbest piyasada da 14 lira seviyelerine çıkmasını beklediklerini sözlerine ekledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üreticinin beklediği fındık alım fiyatlarını açıklamıştı. Buna göre TMO, 1 Kasım'dan itibaren 1. kalite levant fındığın kilosunu 14, Giresun fındığının kilosunu da 14,5 liradan alacak. Kayıtlı fındık alımlarında kilo başına 2 lira destek verilecek.

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Fındık serbest piyasada 1 lira arttıFındık serbest piyasada 1 lira arttıFındık serbest piyasada 1 lira arttıFındık serbest piyasada 1 lira arttı

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