Fındık taban fiyatının açıklanması

Piyasadaki tüm aktörlerin devletin fındıkla ilgili bu tavrına göre konum alacağına işaret eden Bayraktar, "Fındık fiyatının erken açıklanmış olması ve devletin piyasaya müdahale etme kararını almış olmasını üretici kesimi adına olumlu buluyorum. Belki sektörün bir kısmı fiyatı bir miktar daha yüksek bekliyor olabilir ama doğrudan desteği de düşününce aslında fındık fiyatları geçmiş yıllara nazaran gayet iyi." diye konuştu.

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, birlik binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık taban fiyatını açıklamasının sezon öncesi üreticilerdeki belirsizlik düşüncesini ortadan kaldırdığını belirterek, "Geçmiş yıllara bakıldığında bu dönem fiyatının temmuz ayı sonunda açıklanmış olması takdire şayan bir hadisedir." ifadesini kullandı.

Bayraktar, müdahil alıma FİSKOBİRLİK'in de dahil edilmesi için girişimlerinin olacağını belirterek, "Üretici kesiminin de böyle bir beklentisi var zaten ayrıca piyasayı regüle etme anlamında böyle bir kararın piyasaya daha olumlu yansıyacağı gibi bir hepimizin ortak kanaati var. İnşallah böyle bir girişimimiz olacak." ifadesini kullandı.

TMO fiyatı ile serbest fiyat arasında bir miktar fark olabileceğini anlatan Bayraktar, "Bu farkın ne olacağı önemli, eğer TMO aldığı bu görevi piyasada sezonda ürünü çok daha çabuk kısa zamanda çekmek gibi bir yola başvurursa muhtemelen buna yakın bir fiyat serbest piyasada oluşur." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, fiyatın erken açıklanması dolayısıyla üreticiler ve kurumu adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Erken açıklanması, hükümetin ve Cumhurbaşkanımızın üreticiyi düşündüğünü, üreticinin yanında olduğunu gösteriyor. Bu üretici kesimi için önemlidir." diye konuştu.

- "Hasat öncesi önemli bir rakam"

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan da yaptığı yazılı açıklamada, açıklanan fiyatın hasat öncesi önemli bir rakam olduğunu vurguladı.