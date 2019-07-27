Fındık taban fiyatının açıklanması

Terme Ziraat Odası Başkanı Ferda Ergün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık taban fiyatını açıklamasının, üreticilerin kaygılarını sonlandırdığını belirtti.

Ergün, gazetecilere, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 yılı kaliteli kabuklu Giresun fındığı için taban fiyatı kilogramda 17 lira, levant fındık için 16,5 lira olarak açıkladığını hatırlattı.

Açıklanan fiyatların üreticiyi ve kendilerini memnun ettiğini vurgulayan Ergün, "Sayın Cumhurbaşkanımıza hasat öncesinde fındık fiyatını açıkladığı için teşekkür ediyoruz. Biz ziraat odası başkanları olarak 18 lira fiyat bekliyorduk ancak açıklanan fiyat da bizleri memnun etti." dedi.

Fındık fiyatının erken açıklanmasının üreticinin kaygılarının sona ermesini sağladığını ifade eden Ergün, şunları dile getirdi:

"Fındık fiyatının hasat öncesinde 17 lira olarak açıklanması bizlerin ve üreticinin kaygılarını sonlandırdı. Fındık fiyatının geç açıklanması durumunda 9 lira olarak belirleneceği kaygısını taşıyorduk. Cumhurbaşkanımız bütün kaygılarımızı sonlandırdı. Fındık fiyatının bu şekilde açıklanması için emek veren, çalışan mücadele eden herkese üreticimiz adına teşekkür ediyorum."

