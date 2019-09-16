Fındık timleri verimi artırmak için çalışacak

Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, Fındıkta Örnek Uygulama Timleri Sahada Projesi kapsamında kurulacak 35 tim vasıtasıyla il genelindeki her mahallede örnek fındık bahçeleri oluşturulacağını söyledi.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu'nun en önemli tarımsal ürününün fındık olduğunu, kentte 125 bini aşkın üreticinin fındık tarımı yaptığını belirtti.

Dünya fındık üretiminin yüzde 25'inin Ordulu üreticiler tarafından karşılandığına işaret eden Yılmaz, daha önce fındıkta verimliliğin artırılması için çalışmaların yapıldığını ve bu projelerden sonuç alındığını aktardı.

Yılmaz, "Fındık Yetiştiriciliğinde Örnek Bahçe Oluşturulması Projesi'nin uygulandığını belirterek "Bu projeyle her ilçemizde örnek bahçeler oluşturulmuş ve bu bahçelerimizde dekara verim 250-350 kilograma kadar ulaşmıştır. Bu rakamlar bize doğru bir budama ve gübreleme ile verimin ne kadar arttığını açık şekilde göstermektedir." diye konuştu.

Oluşturulan örnek bahçelerin üreticiler tarafından benimsendiğini, il genelinde 2 binin üzerinde örnek bahçe tesis edildiğini belirten Yılmaz, şimdi ise hedeflerini daha yukarı taşıyacak kapsam olarak çok daha geniş bir proje hayata geçirileceğini söyledi.