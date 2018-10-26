Fındık üreticileri TMO'nun devreye girmesinden memnun

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, üreticilerin, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) devreye sokulmasının ardından ürünlerini yüksek fiyattan satabileceklerini bildirdi.

Şahin, oda binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, verdiği müjdeyle üreticilerin yanında olduğunu gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiklerini söyledi.

TMO'nun piyasaya sokulmasının son derece isabetli olduğunu ifade eden Şahin, büyük bir bölümü fındıkla geçimini sağlayan Karadeniz halkının bu karara sevindiğini belirtti.

Şahin, TMO'nun ağustos ayında devreye sokulmasının daha fazla üreticiye fayda sağlayacağını kaydederek, "Ancak şu anda halen elinde fındık olan binlerce üreticimiz var. Bu üreticilerimiz TMO'nun devreye sokulmasının ardından ürünlerini yüksek fiyattan satabilecekler." dedi.

TMO kararının ardından serbest piyasanın üretici lehine dengeleneceğini vurgulayan Şahin, "Ben manav ve tüccarların TMO fiyatının en az yüzde 25 oranında daha yukarıda ürün alacağını tahmin ediyorum. 1 Kasım'dan sonra piyasada rekabet başlayacaktır." diye konuştu.