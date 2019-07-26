FİNANS

"Fındık üreticilerimiz rahat bir nefes alacak"

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2019 16:09 | Son Güncelleme

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan: - "Fındık üreticilerimiz bu sezon rahat bir nefes almış olacak. Alınan bu karar üreticilerimize hayırlı olsun"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık taban fiyat açıklamasına ilişkin, "Fındık üreticilerimiz bu sezon rahat bir nefes almış olacak. Alınan bu karar üreticilerimize hayırlı olsun." dedi.

Soydan, oda binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın 2019 yılı kaliteli kabuklu Giresun fındığı için taban fiyatın kilogramda 17 lira, levant fındık için 16,5 lira olarak belirlendiği yönündeki açıklamasını anımsattı.

Erdoğan'ın Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) Kurban Bayramı'nın ardından piyasaya gireceğini de açıkladığını aktaran Soydan, "Yapılan açıklamalar üreticilerimiz tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Fiyat biraz daha yüksek olabilirdi. Ancak üreticilerimiz ürününün randımanını yüksek tutarak açıklanan rakamın üzerinde fındığını satabilir. Bu son derece mümkündür." diye konuştu.

Soydan, TMO'nun piyasa sokulması yönünde alınan kararın çok önemli olduğuna değinerek, "Çünkü ilk defa fındık hasadı öncesi devletin bir alım kararı oldu. Geçen sene TMO geç piyasaya girmiş ve bazı tartışmalar yaşanmıştı. Bu sezon benzer bir durumla karşılaşmayacağız." şeklinde konuştu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Bayraktar'ın bu süreçte çok ciddi emeklerinin olduğunun altını çizen Soydan, Karadeniz bölgesindeki tüm odaların da sürece katkı ve destek verdiğini kaydetti.

Fındık fiyatı noktasında taleplerin büyük oranda karşılandığına vurgu yapan Soydan, "Fındık üreticilerimiz bu sezon rahat bir nefes almış olacak. Alınan bu karar üreticilerimize hayırlı olsun." dedi.

Soydan, üreticilerin gönül rahatlığı ile hasada başlayacağının da altını çizerek, şunları kaydetti:

"Geçmiş yıllarda fiyat belirsizliğinden dolayı üretici bahçesine girerken endişeli ve gelecek adına karamsar şekilde giriyordu. Bu sezon için böyle bir durum ortadan kalmış oldu. Üreticilerimize bundan sonra düşen görev, ürününü kaliteli bir şekilde satış için hazırlaması. Çiftçimiz randımanı yüksek bir ürünü pazara indirmek için gerek kurutma, gerekse depolama kurallarına en iyi şekilde uymalıdır."

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Anahtar Kelimeler:
fındık fiyat TMO TZOB

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