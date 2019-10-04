FİNANS

Fındık üreticilerine daha fazla gelir imkanı

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2019 11:16 | Son Güncelleme

Tirebolu Ziraat Odası Başkanı Erim Yaman: - "Üreticilerimize ekstra bir gelir kaynağı oluşturduk. Fındıklarını serbest piyasa yerine burada değerlendiriyorlar. İç ya da fındık ezmesi olarak ambalajlatıp kendileri pazarlıyor"

GİRESUN (AA) - Giresun'un Tirebolu ilçesinde çiftçiler, ziraat odası tarafından kurulan fındık entegre tesisinde ürünlerini iç ve fındık ezmesi olarak değerlendirerek daha fazla gelir elde etme imkanına kavuştu.

Tirebolu Ziraat Odası Başkanı Erim Yaman, gazetecilere, kısa bir süre önce tamamlanarak hizmete giren tesisin resmi açılışının dün gerçekleştirildiğini belirtti.

Fındık üretimi yapılan bölgelerde ilk kez böyle bir tesisin çiftçilerin hizmetine sunulduğunu ifade eden Yaman, hedeflerinin, projenin diğer il ve ilçelerde de hayata geçirilmesi olduğunu dile getirdi.

Yaman, tesise bugüne kadar 9 ton fındık geldiğini ve bunların işlenerek paketlenip yeniden çiftçilere teslim edildiğini aktararak, "İki yıllık bir çalışmamızın sonucunda ortaya çıktı projemiz. Bahçesinden topladığı fındıkları çiftçilerimiz bize getiriyor. Burada fındıkları işleyerek iç ya da ezme haline getiriyoruz. Paketleyerek tekrar üreticimize teslim ediyoruz." dedi.

Yaman, çiftçilerin tesisten son derece memnun olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Üreticilerimize ekstra bir gelir kaynağı oluşturduk. Fındıklarını serbest piyasa yerine burada değerlendiriyorlar. İç ya da fındık ezmesi olarak ambalajlatıp kendileri pazarlıyor. Bize ilk ürün getiren çiftçimiz iç fındığının 62 liradan satışını yaptı. Piyasa şartlarına göre çok çok iyi gelir elde etti."

Tesisin saate 200 kilogram kırma, 120 kilograma da kavurma kapasitesinin bulunduğunu belirten Yaman, sadece Tirebolu'dan değil, fındık üretimi yapılan birçok bölgeden taleplerin geldiğini kaydetti.

Yeni makine yatırımlarının yapılması için oda olarak çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Yaman, tesiste 7 personelin görevlendirildiğini ve proje ile istihdama da katkı sunduklarını sözlerine ekledi.

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Tirebolu Ziraat Odası Başkanı Erim Yaman

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