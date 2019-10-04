Fındık üreticilerine daha fazla gelir imkanı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Tirebolu ilçesinde çiftçiler, ziraat odası tarafından kurulan fındık entegre tesisinde ürünlerini iç ve fındık ezmesi olarak değerlendirerek daha fazla gelir elde etme imkanına kavuştu.

Tirebolu Ziraat Odası Başkanı Erim Yaman, gazetecilere, kısa bir süre önce tamamlanarak hizmete giren tesisin resmi açılışının dün gerçekleştirildiğini belirtti.

Fındık üretimi yapılan bölgelerde ilk kez böyle bir tesisin çiftçilerin hizmetine sunulduğunu ifade eden Yaman, hedeflerinin, projenin diğer il ve ilçelerde de hayata geçirilmesi olduğunu dile getirdi.

Yaman, tesise bugüne kadar 9 ton fındık geldiğini ve bunların işlenerek paketlenip yeniden çiftçilere teslim edildiğini aktararak, "İki yıllık bir çalışmamızın sonucunda ortaya çıktı projemiz. Bahçesinden topladığı fındıkları çiftçilerimiz bize getiriyor. Burada fındıkları işleyerek iç ya da ezme haline getiriyoruz. Paketleyerek tekrar üreticimize teslim ediyoruz." dedi.

Yaman, çiftçilerin tesisten son derece memnun olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: