FİNANS

Fındık üreticilerine "gizli çürük" uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 22.08.2019 12:30 | Son Güncelleme

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan: - "Üreticilerimiz fındık içerisinde hava şartlarına bağlı oluşabilecek gizli çürüğün önüne geçmek için elinden geleni yapmalıdır"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, üreticilerin fındık içerisinde hava şartlarına bağlı oluşabilecek gizli çürüğün önüne geçmek için elinden geleni yapması gerektiğini söyledi.

Soydan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu ve çevre illerin son günlerde sık sık yağış aldığını belirtti.

Bu durumun fındık üreticilerinin işini zorlaştırdığına işaret eden Soydan, birçok üreticinin hasat yapamadığını, daha önce hasat yapanların ise aşırı yağışlar nedeniyle ürününü harmana getiremediğini aktardı.

Soydan, bu süreçte üreticilerin dikkatli olması ve önlemlerini alması gerektiğine dikkati çekerek, çiftçinin fındık konusunda bilinçli hareket etmesinin önemine değindi.

Islak toplanan fındığın bu şekilde çuval içerisinde bekletilmemesi gerektiğine vurgu yapan Soydan, "Fındık çuvalları günlük olarak harmana getirilip ürünün serilmesi ve havalandırılması gerekiyor. Aksi durumda çuvalda bekletilen ıslak fındık bir süre sonra sıkışmadan dolayı bozulabiliyor." dedi.

Soydan, bu sezon fındık randımanının yüksel olduğunu ancak üreticilerin fındık içerisinde hava şartlarına bağlı oluşabilecek gizli çürüğün önüne geçmek için elinden geleni yapması gerektiğini ifade ederek, çiftçilerin kesinlikle hava şartlarını göz önüne alarak önlemlerini almasını istedi.

TMO'nun alım kriterlerine uygun şekilde kurutma yapılması gerektiğini kaydeden Soydan, yüksek randımanın üreticiye daha fazla kazandırdığına dikkati çekti.

Soydan, fındığın kurutma sürecinin ardından depolamasının da önemli olduğunu belirterek, "Bazı üreticilerimiz fındığını pazara indirmek yerine birkaç ay deposunda bekletmeyi tercih edebilir. Bu üreticilerimiz de depo şartlarına dikkat etmelidir. Ürünümüzü rutubetli ortamlarda saklamayalım ve uygun çuvallarda muhafaza edelim." diye konuştu.

Fındığın önemine işaret eden Soydan, bütün üreticilerin böylesine değerli bir ürünün kıymetini bilmesi ve buna göre önlemlerini almasını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
fındık ordu yağmur

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