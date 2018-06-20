FİNANS

Fındık üreticilerine ilaçlama uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2018 13:00 | Son Güncelleme

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk: - "Bahçelerde, külleme hastalığının varlığını iyiden iyiye hissettirmeye, Amerikan beyaz kelebeğinin de hatırı sayılır ölçüde zarara yol açmaya başladığını tespit ettik" - "Üreticilerden verim ve kalite kaybının önüne geçmeleri için mutlaka mücadele ve ilaçlama yapmalarını istiyoruz"

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, fındık bahçelerinde, külleme hastalığının varlığını iyiden iyiye hissettirmeye, Amerikan beyaz kelebeğinin de hatırı sayılır ölçüde zarara yol açmaya başladığını tespit ettiklerini belirterek, üreticilerden verim ve kalite kaybının önüne geçmeleri için mutlaka mücadele ve ilaçlama yapmalarını istedi.

Arslantürk, yaptığı yazılı açıklamada, 2018 ürünü fındık olgunlaşmaya devam ederken, bahçelerin durumu ve fındık rekoltesi ile ilgili çalışmaların da aralıksız sürdürüldüğünü ifade etti.

Fındık bahçelerini gezdiğini aktaran Arslantürk, dalda fındık olsun olmasın yılın 12 ayı düzenli aralıklarla Sakarya'dan Artvin'e kadar ziyaret ettiği bahçeleri yeniden gezerek başta külleme hastalığının etkileri ve daldaki fındığın durumu ile ilgili tespitlerde bulunduğunu kaydetti.

- "Bahçelerin incelenmesi gerekiyor"

Arslantürk, rekolteyi gerçekçi olarak tahmin edebilmek için düzenli aralıklarla bahçelerin gezilmesi ve incelenmesi gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Biz de bunu yapıyoruz. Birileri gibi, oturduğumuz yerden ya da sadece bir kere bahçelere giderek durum tespitinde bulunmuyoruz. O nedenledir ki bizim tahminlerimizin isabet oranı yüksek oluyor. Bu geçtiğimiz yıl ya da önceki yıllardaki rekoltelere bakıldığında kolaylıkla anlaşılır. Örneğin geçen yılın 680 bin ton olarak açıklanan, dahası bazı çevreler tarafından 600 bin tona kadar çekilen rekolte rakamları 750 bin tona doğru gitmektedir."

Üreticilere tavsiyelerde bulunan Arslantürk, "Bahçelerde, külleme hastalığının varlığını iyiden iyiye hissettirmeye, Amerikan beyaz kelebeğinin de hatırı sayılır ölçüde zarara yol açmaya başladığını tespit ettik. Üreticilerden verim ve kalite kaybının önüne geçmeleri için mutlaka mücadele ve ilaçlama yapmalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.

PARTNERSüper kahramanlar yaşlanırsa ne olur? İşte yanıtı...Süper kahramanlar yaşlanırsa ne olur? İşte yanıtı...
Antalya turizminde bir rekor dahaAntalya turizminde bir rekor daha
Babasultan Barajı'ndan tarım alanlarının sulanmasına başlandıBabasultan Barajı'ndan tarım alanlarının sulanmasına başlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzon Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Emekli olacaklar dikkat! Son 7 yıla dikkat

Emekli olacaklar dikkat! Son 7 yıla dikkat

Patatesin kilogram fiyatı yüzde 94, soğanın ise yüzde 212 yükseldi

Patatesin kilogram fiyatı yüzde 94, soğanın ise yüzde 212 yükseldi

Türkiye'de ilk defa yetiştirildi! Uzaktan kontrol edilebiliyor...

Türkiye'de ilk defa yetiştirildi! Uzaktan kontrol edilebiliyor...

3. Havalimanı tarihi sefer öncesi havadan görüntülendi

3. Havalimanı tarihi sefer öncesi havadan görüntülendi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ramazan Bayramı döneminde satış rekoru kırıldı

Ramazan Bayramı döneminde satış rekoru kırıldı

Ahsen Sena, Pegasus filosuna katıldı

Ahsen Sena, Pegasus filosuna katıldı

Antalya turizminde bir rekor daha

Antalya turizminde bir rekor daha

Babasultan Barajı'ndan tarım alanlarının sulanmasına başlandı

Babasultan Barajı'ndan tarım alanlarının sulanmasına başlandı

Maliyet artıp, ekim alanı azalınca, patates fiyatı tavan yaptı

Maliyet artıp, ekim alanı azalınca, patates fiyatı tavan yaptı

Raf ömrü en uzun şeftali İnegöl'de

Raf ömrü en uzun şeftali İnegöl'de

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.