Fındık üreticilerine ilaçlama uyarısı

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, fındık bahçelerinde, külleme hastalığının varlığını iyiden iyiye hissettirmeye, Amerikan beyaz kelebeğinin de hatırı sayılır ölçüde zarara yol açmaya başladığını tespit ettiklerini belirterek, üreticilerden verim ve kalite kaybının önüne geçmeleri için mutlaka mücadele ve ilaçlama yapmalarını istedi.

Arslantürk, yaptığı yazılı açıklamada, 2018 ürünü fındık olgunlaşmaya devam ederken, bahçelerin durumu ve fındık rekoltesi ile ilgili çalışmaların da aralıksız sürdürüldüğünü ifade etti.

Fındık bahçelerini gezdiğini aktaran Arslantürk, dalda fındık olsun olmasın yılın 12 ayı düzenli aralıklarla Sakarya'dan Artvin'e kadar ziyaret ettiği bahçeleri yeniden gezerek başta külleme hastalığının etkileri ve daldaki fındığın durumu ile ilgili tespitlerde bulunduğunu kaydetti.

- "Bahçelerin incelenmesi gerekiyor"

Arslantürk, rekolteyi gerçekçi olarak tahmin edebilmek için düzenli aralıklarla bahçelerin gezilmesi ve incelenmesi gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti: