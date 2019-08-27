FİNANS

Fındık üreticilerine lisanslı depo daveti

FİNANS HABERLERİ  | 27.08.2019 12:26 | Son Güncelleme

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük: - "Çiftçilerimizden fındıklarını değerlendirme noktasında tercihlerini 'Fındık Lisanslı Deposu'ndan yana kullanmalarını istiyoruz"

GİRESUN (AA) - Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, çiftçilerden fındıklarını değerlendirme noktasında tercihlerini Fındık Lisanslı Deposu'ndan yana kullanmalarını istedi.

Bölük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeşitli reklamlarla lisanslı deponun tanıtımı ve avantajlarını üreticilere anlatma adına yoğun çalışma yürüttüklerini belirtti.

Hem fiyatın üzerinde olan emanet baskısını kaldırma hem de pazara bir anda ürün inişini önleme adına lisanslı depoların büyük önem arz ettiğine dikkati çeken Bölük, "Depoların faal olması gerekiyor. Biz de bunu hedefliyoruz. Çiftçilerimizden fındıklarını değerlendirme noktasında tercihlerini Fındık Lisanslı Deposu'ndan yana kullanmalarını istiyoruz." dedi.

Bölük, Fındık Lisanslı Deposu'nun, yüzde 2 stopaj vergisi muafiyetinin yanı sıra çiftçilere birçok avantaj sağladığına işaret ederek, "Teslim ettikleri ürünlerin yüzde 75'ine varan kısmı kadarıyla buradan alacakları ELÜS (elektronik ürün senedi) ile Ziraat Bankasından 9 ay vadeli, faizsiz kredi kullanım imkanı sunuluyor. Yine nakliye ve analiz desteğinden yararlanmak mümkün." diye konuştu.

Bölük, depoya bırakılan ürünlerin, spot borsasında açık artırma usulüne göre satıldığını aktardı.

Giresun serbest piyasasında fındık fiyatının sezona 16,50 liradan başladığını ifade eden Bölük, çiftçilerden pazara yoğun miktarda fındık indirip yoğun baskı oluşturmamalarını istedi.

Bölük, pazarda çok yüklü miktarda arz oluştuğunda fiyatın otomatik olarak düşebildiğini belirterek, "O nedenle pazara bir anda fındık indirmesinler. Emanete de mümkün olduğunca fındık verilmemeli. Fiyatın daha iyi olması için bunlara dikkat edilmeli." ifadesini kullandı.

Bölük, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) fındık alımı yapmasının üreticiler için alternatif oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

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