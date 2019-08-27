Fındık üreticilerine lisanslı depo daveti

GİRESUN (AA) - Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, çiftçilerden fındıklarını değerlendirme noktasında tercihlerini Fındık Lisanslı Deposu'ndan yana kullanmalarını istedi.

Bölük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeşitli reklamlarla lisanslı deponun tanıtımı ve avantajlarını üreticilere anlatma adına yoğun çalışma yürüttüklerini belirtti.

Hem fiyatın üzerinde olan emanet baskısını kaldırma hem de pazara bir anda ürün inişini önleme adına lisanslı depoların büyük önem arz ettiğine dikkati çeken Bölük, "Depoların faal olması gerekiyor. Biz de bunu hedefliyoruz. Çiftçilerimizden fındıklarını değerlendirme noktasında tercihlerini Fındık Lisanslı Deposu'ndan yana kullanmalarını istiyoruz." dedi.

Bölük, Fındık Lisanslı Deposu'nun, yüzde 2 stopaj vergisi muafiyetinin yanı sıra çiftçilere birçok avantaj sağladığına işaret ederek, "Teslim ettikleri ürünlerin yüzde 75'ine varan kısmı kadarıyla buradan alacakları ELÜS (elektronik ürün senedi) ile Ziraat Bankasından 9 ay vadeli, faizsiz kredi kullanım imkanı sunuluyor. Yine nakliye ve analiz desteğinden yararlanmak mümkün." diye konuştu.