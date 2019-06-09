FİNANS

Fındık üreticilerine lisanslı deponun önemi anlatılacak

FİNANS HABERLERİ  | 09.06.2019 13:57 | Son Güncelleme

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük: - "Çiftçilerimize yönelik tanıtım etkinlikleri düzenleyerek lisanslı deponun önemini anlatacağız. Buranın daha aktif hale getirilmesi için tüm çabayı gösteriyoruz"

GİRESUN (AA) - Giresun Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, çiftçilere yönelik tanıtım etkinlikleri düzenleyerek, fındık için oluşturulan ve ürünün sağlıklı ortamda saklanmasını sağlayan lisanslı deponun önemini anlatacaklarını belirtti.

Bölük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Giresun Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası" projesinin yaklaşık 2 yıl önce 9,45 milyon avro AB hibe desteğiyle hizmete girdiği söyledi.

Tesisin Türk fındığı, üreticisi, sanayicisi, ihracatı ile ekonomisine çok ciddi fayda ve kazanımlar sağlayacağını aktaran Bölük, bu nedenle projeye büyük önem verdiklerini ifade etti.

Bölük, depoya konulan fındığın piyasalarda arz ve talep dengesinin korunmasını sağladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Lisanslı depo, adı üzerinde belli bir kritere dayalı olarak ürünün saklanmasını sağlayan depolardır. Asıl amaç ise üreticinin fındığını satmayı düşünmediği zamanlarda mahsullerini burada değerlendirmesi. Fındığın yoğun olarak pazara indiği dönemlerde oluşan baskıyı ortadan kaldırmak ve böylelikle piyasalarda arz talep dengesini sağlamak."

Ağustos ayında başlayacak yeni hasat dönemi öncesi fındık üreticilerinin tesise ilgisini artırma adına yoğun çalışma yürüteceklerini kaydeden Bölük, "Sürekli broşürler bastırıyor, dağıtıyoruz. Yine üreticilerimize basın yayın kanalları olmak üzere çeşitli yollarla duyurular yapıyoruz. Çiftçilerimize yönelik tanıtım etkinlikleri düzenleyerek lisanslı deponun önemini anlatacağız. Buranın daha aktif ve faal hale getirilmesi için tüm çabayı gösteriyoruz." diye konuştu.

Bölük, lisanslı depoda ürünlerin kalitelerinin bozulmadan daha sağlıklı ortamlarda 2 yıl boyunca saklanmasının mümkün olduğunu belirterek, depoya ürün teslim eden çiftçilerin, fındıklarını istedikleri zaman değerlendirebileceğini, ayrıca ürün senetleriyle sıfır faizli banka kredisi kullanma imkanları da olduğunu söyledi.

Üreticilerinden lisanslı depoya daha fazla sahip çıkmalarını isteyen Bölük, bunun kendi yararlarına olduğunu sözlerine ekledi.

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Fındık üreticisi Giresun Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası Giresun Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük

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