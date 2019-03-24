FİNANS

Fındık üreticilerine zirai don uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 24.03.2019 14:27 | Son Güncelleme

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan: - "Meteorolojiden salı gününe kadar dikkat edilmesi yönünde uyarılar yapılıyor. Üreticilerimizin özellikle gece yarısından sonra beklenen zirai dona karşı kendi tedbirlerini almaları son derece faydalı olacaktır"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, meteorolojiden salı gününe kadar zirai dona karşı uyarılar yapıldığını belirterek, "Üreticilerimizin özellikle gece yarısından sonra beklenen zirai dona karşı kendi tedbirlerini almaları son derece faydalı olacaktır." dedi.

Soydan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede orta ve yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğunu, bu durumun üreticileri tedirgin ettiğini söyledi.

Ordu ve çevrelerinde hava sıcaklığının gündüz 2-3 dereceye kadar düştüğünü ifade eden Soydan, gece hava sıcaklığının ise eksi dereceleri gördüğünü kaydetti.

Soydan, üreticilerin yapılan yoğun kar ve zirai don uyarısını dikkate almalarını isteyerek, şöyle konuştu:

"Dün gece özellikle orta ve yüksek kesimli yerlerde kar yağışı etkisini gösterdi. Fındık dallarının büyük bir kısmı kar altında kaldı. Önümüzdeki iki gece çok kritik. Meteorolojiden salı gününe kadar dikkat edilmesi yönünde uyarılar yapılıyor. Üreticilerimizin özellikle gece yarısından sonra beklenen zirai dona karşı kendi tedbirlerini almaları son derece faydalı olacaktır."

Üreticilerin daha önce yaptıkları dumanlama yöntemini kullanarak bahçelerini zirai dondan azami şekilde koruyabileceklerine dikkati çeken Soydan, "Dün gece yaşanan kar yağışı sonrası fındıkta hasar oluşup oluşmadığı belli değil. Ekiplerimiz bu yönde de çalışma yürütecek ancak bizim için asıl pazar ve pazartesi geceleri önemli. Bu iki geceye çok dikkat edilmesi gerekiyor." dedi.

Soydan, üreticileri zirai don riskine karşı SMS yoluyla da bilgilendirdiklerini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
fındık ordu TZOB zirai don

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