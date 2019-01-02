FİNANS

Fındık üreticilerinin gözü destekleme ödemesinde

FİNANS HABERLERİ  | 02.01.2019 16:01 | Son Güncelleme

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan: - "Mart, nisan ve mayıs ayları fındık bahçelerine en fazla bakımın yapıldığı aylar. Beklentimiz mart ayı içinde destekleme ödemelerinin hesaplara yatırılması yönündedir"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındıkta destekleme ödemelerinin mart ayı içinde üreticilerin hesaplarına yatırılmasını beklediklerini söyledi.

Soydan, oda binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, fındıkta alan bazlı gelir desteği için başvurularının 31 Aralık 2018 itibarıyla sona erdiğini anımsattı.

Üreticilerin desteklemeden faydalanabilmeleri için gıda, tarım ve hayvancılık ilçe müdürlükleri ile ziraat odalarına müracaat ettiklerini belirten Soydan, 2018 üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlarını yaptıran veya güncelleyen üreticilerin bu desteklemeden faydalanacağını ifade etti.

Soydan, sadece Ordu'da 122 bin üreticinin destekleme almak için ilgili kurumlara başvuruda bulunduğunu, en çok başvurunun Ordu'dan yapıldığını aktardı.

Başvurularını tamamlayan üreticilerin gözünü ödeme takvimine çevirdiğine dikkati çeken Soydan, ödemeye ilişkin henüz net bir takvim verilmediğini belirtti.

Soydan, mart, nisan ve mayıs aylarının fındık bahçelerine en fazla bakımın yapıldığı aylar olduğuna işaret ederek, "Dolayısıyla bu tarihlerde üreticilerimizin paraya ihtiyacı olacaktır. Beklentimiz mart ayı içinde destekleme ödemelerinin hesaplara yatırılması yönündedir." dedi.

Destek parasının bölgedeki üreticilere nefes aldıracağını kaydeden Soydan, "Bu destekleme esnafımıza da katkı sunuyor. Fındık üreticisi alan bazlı gelir desteğinden son derece memnun. Bu desteğin sürmesini ümit ediyoruz." diye konuştu.

Soydan, üreticilere dekar başına 170 lira destekleme ödemesi yapılacağını da sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Alan Bazlı Gelir Desteği Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) fındık TZOB

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