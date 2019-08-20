Fındık, üreticinin yüzünü güldürdü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl ilçesinde fındık hasadı başladı. Geçen yıl rekoltenin ve fiyatların düşük olmasından şikayetçi olan çiftçiler, bu yıl rekolte ile fiyatların kendilerini memnun ettiklerini belirtti.

Türkiye'de Karadeniz Bölgesi ile özdeşleşen ancak Bursa'nın İnegöl ilçesinde de 30 yıldır yetiştirilen fındığın hasadı başladı. Geçen yıl rekoltenin ve fiyatların düşük olmasından şikayetçi olan çiftçiler, bu yıl ürünün rekoltesi ve fiyatının kendilerini memnun ettiklerini söyledi. Konuya ilişkin konuşan çiftçi Selahattin Yılmaz, "İnegöl'de birçok kırsal mahallede fındık üretimi yapılıyor. Bizlerde, dedemizden kalan bu geleneği sürdürüyoruz. 30 yıldan bu yana fındık yetiştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl fındık fiyatlarının düşük olması, rekoltenin düşük olması bizi üzmüştü. Bu sene rekoltede yüzde 50 oranında artış var. Yağışlar fındığın rekoltesini artırdı. 2 bin dönümden bu sene yaklaşık bin ton civarında fındık bekleniyor. Geçimimizi fındıktan sağlamaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu sene fındığın kilosunu 17 liradan satacağız" dedi.

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