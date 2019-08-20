FİNANS

Fındık, üreticinin yüzünü güldürdü

FİNANS HABERLERİ  | 20.08.2019 11:13 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde fındık hasadı başladı.

Fındık, üreticinin yüzünü güldürdü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl ilçesinde fındık hasadı başladı. Geçen yıl rekoltenin ve fiyatların düşük olmasından şikayetçi olan çiftçiler, bu yıl rekolte ile fiyatların kendilerini memnun ettiklerini belirtti.
Türkiye'de Karadeniz Bölgesi ile özdeşleşen ancak Bursa'nın İnegöl ilçesinde de 30 yıldır yetiştirilen fındığın hasadı başladı. Geçen yıl rekoltenin ve fiyatların düşük olmasından şikayetçi olan çiftçiler, bu yıl ürünün rekoltesi ve fiyatının kendilerini memnun ettiklerini söyledi. Konuya ilişkin konuşan çiftçi Selahattin Yılmaz, "İnegöl'de birçok kırsal mahallede fındık üretimi yapılıyor. Bizlerde, dedemizden kalan bu geleneği sürdürüyoruz. 30 yıldan bu yana fındık yetiştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl fındık fiyatlarının düşük olması, rekoltenin düşük olması bizi üzmüştü. Bu sene rekoltede yüzde 50 oranında artış var. Yağışlar fındığın rekoltesini artırdı. 2 bin dönümden bu sene yaklaşık bin ton civarında fındık bekleniyor. Geçimimizi fındıktan sağlamaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu sene fındığın kilosunu 17 liradan satacağız" dedi.

FOTOĞRAFLI

Fındık, üreticinin yüzünü güldürdüFındık, üreticinin yüzünü güldürdüFındık, üreticinin yüzünü güldürdüFındık, üreticinin yüzünü güldürdü

Bu konvoy ağızları açık bıraktı! Milyonlarca liralık gelin arabası Bu konvoy ağızları açık bıraktı! Milyonlarca liralık gelin arabası
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
Trump: Fed faizleri 100 baz puan düşürmeliTrump: Fed faizleri 100 baz puan düşürmeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

50 ilin kaderini değiştirecek Asrın projesi hız kesmiyor

50 ilin kaderini değiştirecek Asrın projesi hız kesmiyor

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam

Çaya yüzde 15 zam geldi

Çaya yüzde 15 zam geldi

Bunu yaptı, tazminatsız kovuldu

Bunu yaptı, tazminatsız kovuldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fındık üretecisine 'aflatoksin' uyarısı

Fındık üretecisine 'aflatoksin' uyarısı

TÜİK - Konut satışları Temmuz’da yıllık yüzde 17.5 düştü

TÜİK - Konut satışları Temmuz’da yıllık yüzde 17.5 düştü

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Trump: Fed faizleri 100 baz puan düşürmeli

Trump: Fed faizleri 100 baz puan düşürmeli

Pamukta sezon öncesi fiyat tedirginliği

Pamukta sezon öncesi fiyat tedirginliği

Hazine kira sertifikası ve TÜFE'ye endeksli tahvil ihraç edecek

Hazine kira sertifikası ve TÜFE'ye endeksli tahvil ihraç edecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.