FİNANS

Fındık üreticisi açıklanan fiyattan memnun

FİNANS HABERLERİ  | 26.10.2018 14:28 | Son Güncelleme

DÜZCE Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, açıklanan fındık fiyatlarından memnun olduklarını belirterek, "14 lira açıklanan rakam, çiftçilerimizi tatmin edecek bir rakamdır.

Fındık üreticisi açıklanan fiyattan memnun

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, açıklanan fındık fiyatlarından memnun olduklarını belirterek, "14 lira açıklanan rakam, çiftçilerimizi tatmin edecek bir rakamdır. Fakat bundan 1 ay önce açıklanmış olması, çiftçilerimizi çok daha memnun ederdi" dedi.
Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan fındık fiyatlarının kendilerini memnun ettiğini söyledi. Çiftçilere hayırlı olması dileğinde bulunan Öztürk, şunları söyledi:
"14 lira açıklanan rakam çiftçilerimizi tatmin edecek bir rakamdır. Fakat bundan 1 ay önce açıklanmış olması çiftçilerimizi çok daha memnun ederdi. Okullar açıldı, kış geldi. Çiftçilerimizin büyük bir kısmı fındığını sattı. Sattığı için memnuniyet biraz daha az oluyor. 1 ay önce açıklanıp, çiftçiler 14 liradan satmış olsaydı çok daha sevinirlerdi. Ama her şeye rağmen bu sene rekoltemiz çok düşük. Yüzde 50'ye varan düşme var. 2019 yılı ürünümüzü taban baz alacağı için bizi memnun edici bir rakamdır. Yani önümüzde ki yıl yüzde 20 gibi bir zam yapılırsa, fındık fiyatının 16-17 lira civarında olacağını tahmin ediyoruz. Biz bu fiyatı memnuniyetle karşılıyoruz. Serbest piyasada fındık 11,75 lira ile 12 lira arasında değişiyor. Bu fiyat açıklanması otomatikman serbest piyasayı etkileyecek. Fındık alanlarda ister, istemez fiyatlarını yukarı çekecektir. Çünkü yukarı fiyat çekmezse fındık alamazlar. Sadece geç açıklanması bizi üzdü. Yoksa 14 liradan çiftçilerimiz gayet memnunlar. Bize gelen Sadece sorun geç açıklanması. Çok acil ihtiyacı olanların fındığını satmak zorunda kalması gerekti. Ancak taban fiyatın belirlenmesi konusunda da memnunuz."
Fındık üreticisi Turgut Sine, fiyattan memnun olduğunu ve fındığını satmadığını belirterek, "Üreticiler olarak 14 liradan memnunuz. Biraz geç kaldı. 1 yada 1,5 ay önce açıklanması gerekiyordu. İleriye doğru iyi bir rakam oldu memnunuz. Ortalama ben 7-8 ton fındık alıyorum. Bu sene fındık olmadı. 3'te 1 oranda fındık aldık. 2 yada 2,5 ton fındık aldık. Satmadım ve taban fiyatı bekliyordum. Şu anda memnunuz" diye konuştu.
Fındık üreticisi Saim Kıl ise "Bir fındık üreticisi olarak fiyatın geç açıklanması bizleri biraz üzdü. 1 yada 2 ay önce açıklansaydı bizim için daha makul olurdu. Ben bir fındık üreticisi olarak verilen bu fiyattan memnunum. 2019 yılı taban fiyatı da bu sayede belirlenmiş oldu. Ben olursa 5 ton civarında fındık alıyorum. Satmadım ben emanete de fındık vermiyorum. Memnunum fındığım evde ve satılmayı bekliyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

Fındık üreticisi açıklanan fiyattan memnunFındık üreticisi açıklanan fiyattan memnunFındık üreticisi açıklanan fiyattan memnunFındık üreticisi açıklanan fiyattan memnun

PARTNERÇipleniyorlar! Anahtar, kredi kartı, bilet deri altında olacak...Çipleniyorlar! Anahtar, kredi kartı, bilet deri altında olacak...
Marmarabirlik Başkanı Asa: Tüketiciyi düşünmezsek büyük hata yaparızMarmarabirlik Başkanı Asa: Tüketiciyi düşünmezsek büyük hata yaparız
Cahit Çınar İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı oldu Cahit Çınar İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı oldu 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! 100 kilo altının detayları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! 100 kilo altının detayları ortaya çıktı

Çalışanlara önemli uyarı! Emeklilik için ocak ayını bekleyin

Çalışanlara önemli uyarı! Emeklilik için ocak ayını bekleyin

Türkiye'nin en büyük çimento üreticisine Tayvanlılar ortak oldu

Türkiye'nin en büyük çimento üreticisine Tayvanlılar ortak oldu

Emniyetten 'start-stop' özellikli araçlara ilişkin açıklama

Emniyetten 'start-stop' özellikli araçlara ilişkin açıklama

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeni trafik cezaları

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeni trafik cezaları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmarabirlik Başkanı Asa: Tüketiciyi düşünmezsek büyük hata yaparız

Marmarabirlik Başkanı Asa: Tüketiciyi düşünmezsek büyük hata yaparız

Cahit Çınar İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı oldu 

Cahit Çınar İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı oldu 

Ovacık'ın organik ürünleri Amerika ve İngiltere yolunda

Ovacık'ın organik ürünleri Amerika ve İngiltere yolunda

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fındık açıklaması üreticileri sevindirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fındık açıklaması üreticileri sevindirdi

Mersin'de artık kahve üretilecek

Mersin'de artık kahve üretilecek

Uber Türkiye GM: Türkiye'de 4 milyon kullanıcı Uber'i indirdi

Uber Türkiye GM: Türkiye'de 4 milyon kullanıcı Uber'i indirdi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.