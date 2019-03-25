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Fındık üreticisi, don riskine karşı bahçelerde ateş yakıyor

FİNANS HABERLERİ  | 25.03.2019 10:06 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin en önemli tarımsal ihraç ürünlerinden olan fındıkta don riski başladı.

Fındık üreticisi, don riskine karşı bahçelerde ateş yakıyor

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - TÜRKİYE'nin en önemli tarımsal ihraç ürünlerinden olan fındıkta don riski başladı. Bölgede yağan karla birlikte hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye kadar düşerken, üreticiler fındık bahçelerinde gece ateş yakıp, dumanlama yöntemiyle zirai donun etkilerini azaltmaya çalışıyor.
Türkiye'de yaklaşık 400 bin üretici 1 milyon 650 bin dekar alanda fındık üretimi yapıyor. Türkiye'nin en önemli tarımsal ihraç ürünü olan fındıkta son yıllarda zirai don, küllenme gibi çeşitli hastalıkların çoğalmasıyla rekoltede azalma başladı. Dünya fındık üretiminin yüzde 78, ihracatının ise yüzde 76'sını elinde bulunduran Türkiye, yıllık ortalama 450 bin ile 600 bin ton arasında fındık üretiyor. Ordu ve Giresun'da 600 rakım üzerindeki köylerde dün başlayan kar yağışı üreticiyi tedirgin etti. Üreticiler, gece kar yağışına rağmen, don riskinin olduğu 600 rakım üzerindeki bahçelere giderek eski oto lastiklerini yakıp, don olayına karşı dumanlama çalışması yaptı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odaları, yüksek rakımlı bölgelerde kuvvetli don riski bulunduğunu belirterek, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı gerekli tedbirlerin alınması için üreticileri uyardı.
'ÜRÜN KAYBINA YOL AÇIYOR'
Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaklaşık 2,5 ton fındık üretimi yapan Nihat Karadaş, Tarım Müdürlüğü ve Ziraat Odaları'nın 2 gün önce don riski uyarısında bulunduğunu, bu doğrultuda bahçede ateş yakarak dumanlama yaptıklarını belirterek, "Özellikle Mart ve Nisan ayı bizim için dertli geçiyor. Geçim kaynağımız fındık bu aylarda dondan etkilenebiliyor. Daha önceki senelerde bölgemizde zirai don oldu. Don olunca ürün kaybı oluyor, mahsul yarı yarıya, üçte bire kadar düşebiliyor. Bu da fındık rekoltesinin azalmasına yol açıyor. Allah'ın takdiri, biz sadece tedbir almaya çalışıyoruz. Bütün bahçelerde bunu yapmak mümkün değil ama elimizden geldiğince bahçelerimizde ateş yakarak dumanlama yapmaya çalışıyoruz" dedi.
Üretici Osman Demir ise, daha önceki yıllarda uyarılar üzerine fındık bahçelerinde ateş yakıp dumanlama çalışması yaptığını, bu bahçelerde de zirai don riskinin az olduğunu, fındık ürününün olumsuz etkilenmediğini söyledi.
Bölgede zirai don riskinin Nisan ayının ilk haftalarına kadar devam etmesi bekleniyor.

FOTOĞRAFLI

Fındık üreticisi, don riskine karşı bahçelerde ateş yakıyorFındık üreticisi, don riskine karşı bahçelerde ateş yakıyorFındık üreticisi, don riskine karşı bahçelerde ateş yakıyorFındık üreticisi, don riskine karşı bahçelerde ateş yakıyor

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