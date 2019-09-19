Fındık üreticisi fiyattan dertli

Nedim KOVAN-Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA) - KARADENİZ'de hasadı tamamlanan fındıkta alımlar sürüyor. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından Giresun kalite fındığın 17 TL, levant kalite fındığın 16.50 TL’den alınmasına rağmen serbest piyasada fiyat 15 TL'ye geriledi. Üreticiler, fındık fiyatının düşmesinden yakınıyor.

Karadeniz'de Ağustos ayının başında başlayan fındık hasadı tamamlanırken, üreticiler yüksek kesimlerde halen harmanda fındık kurutma işlemini sürdürüyor. TMO tarafından Giresun kalite fındığın 17 TL, levant kalite fındığın 16.50 TL'den alınmasına rağmen, serbest piyasada fındık fiyatı 15 TL dolayında seyrediyor. Sezon başlangıcında 14 TL'nin altına düşen fındık fiyatı, TMO'nun fındık alımını başlatması ve üreticilere ödeme yapmasıyla 15 TL bandına ulaştı. Serbest piyasada halen fiyatlar TMO alım fiyatının altında seyrederken fiyattaki iniş ve çıkışlar ise üreticiyi endişelendiriyor.

'BEKLENEN FINDIK REKOLTESİ YOK'

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, sezonun ilk başlangıcında Ordu ve Fatsa Ticaret Borsaları tarafından bilgilendirme panosuna serbest piyasa fiyatının TMO fiyatı altında yazılmasıyla, serbest piyasada panik havası oluştuğunu, bu nedenle fiyatların düşük seyrettiğini belirterek, “Ordu ve Fatsa Ticaret Borsası'nın tabelasına 15 TL yazmasıyla beraber fındıkta serbest piyasada bir dalgalanma meydana geldi. Üreticinin fındığını daha ucuza almak için panik havası yaratmaya çalıştılar. Bir dönem bu işte başarılı oldular. TMO fındığı geri gönderiyor gibi spekülasyon da oluşturmaya çalıştılar. Dolayısıyla serbest piyasada fındık fiyatları gevşedi. Gurbetçi üreticilerimizin geri dönmeye başlaması ve okul sezonu açılma günü aynı dönemlere denk geldiği için serbest piyasaya biraz daha fazla ürün indi. Dolayısıyla serbest piyasada bunu fırsata çevirmek isteyen tüccarlar bunu değerlendirdiler ve 13.50 TL'ye kadar fındık fiyatını düşürdüler. Şimdi ise TMO'nun fındık alımını sürdürmesi ve ödeme yapmasıyla fiyatlar tekrar yükselmeye başladı" dedi. TMO'nun fındık alımını sürdürdüğünü ve ödeme yaptığını hatırlatarak, üreticilerin serbest piyasada pazara ihtiyacı kadar fındık indirmelerini de isteyen Akça, "Emanete fındık bırakmamaları çağrısında bulunuyoruz. Bu sene beklenen fındık rekoltesi yok, o nedenle fiyatların serbest piyasada artması üreticilerimizin elinde. Emanete bırakılan her fındıktan üretici zarar ediyor. Emanete bıraktığınız fındık sizin olmadığı için tüccar, sanayici ihtiyacını görüyor. Serbest piyasada da fındık fiyatları yükselmiyor. Fındığınıza bu saatten sonra siz sahip çıkacaksınız. Bizler, yetkililer ne gerekiyorsa yapıyoruz" diye konuştu.