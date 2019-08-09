FİNANS

Fındık üreticisi hasat için bahçelere giriyor

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2019 11:11 | Son Güncelleme

Giresun'da fındık hasadına başlanırken çiftçiler, taban fiyatın erken açıklanmasından memnun - Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan: - "Bu sezon taban fiyatın erken açıklanmasıyla üreticiler bahçelere kafalarında soru işareti olmadan girdi"

GİRESUN (AA) - ATAKAN ÇITLAK - Giresun'da fındık üreticileri, taban fiyatın erken açıklanması nedeniyle hasat için bahçelere mutlu girdi.

Kentte 250 ile 500 rakımdaki "orta kol" olarak adlandırılan bölgede üreticiler, bugünden itibaren fındığı toplamaya başladı. 500 ve üzeri rakımdaki bölgelerde ise hasat, 13 Ağustos'ta başlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından fındık taban fiyatının Giresun kalite için 17, levant kalite için 16,50 lira olarak açıklanması, üreticilerin yüzünü güldürdü.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahil kesiminin ardından orta kolda da çiftçilerin fındık hasadına başladığını söyledi.

Geçmiş yıllarda hasadın fiyat belirsizliğiyle başladığını ancak bu sezon taban fiyatın erken açıklanmasıyla üreticinin bahçelere, kafasında soru işareti olmadan girdiğine işaret eden Karan, çiftçinin açıklanan fiyattan memnun olduğunu dile getirdi.

Karan, Giresun kalite fındık fiyatının randıman farkıyla daha da yüksek rakamlara ulaşacağına dikkati çekerek, "Çiftçimizin bu yıl kafası rahat. Ürününü kaç liradan değerlendireceğini biliyor. Emeğinin karşılığını alacak." dedi.

- "İyi ve bereketli bir sezon beklentisi içindeyiz"

Karan, tahmini fındık rekoltesinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklandığını ancak iyi ve bereketli bir sezon beklentisi içerisinde olduklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Rekolte rakamsal olarak büyük ama tüketilmeyecek anlamında değil. İhracat ve iç tüketime baktığımızda 700-750 bin ton bandındaki rakamların kabul edilebilir rekolte olduğunu düşünüyoruz. 2018 yılı fındıkta 'yok senesi' idi, 2019 yılını ise 'var senesi' olarak nitelendirebiliriz. Stokun bulunmaması nedeniyle yüksek miktar olsa da rekoltenin tüketilebileceğini düşünüyoruz."

Hasat öncesi taban fiyat açıklanması uygulamasının gelecek yıllarda da devamını beklediklerini ifade eden Karan, TMO ile FİSKOBİRLİK'in alım konusunda ortak hareket etmesini istediklerini söyledi.

Fındık üreticisi Fahri Uzun ise Orhaniye köyündeki bahçesinde hasada başladığını söyledi.

Hasat öncesi taban fiyatın açıklanmasının morallerini yükselttiğini vurgulayan Uzun, "Fiyatın yüksek olması biz üreticileri sevindirdi. Rekolte de oldukça iyi. Hem fiyatın hem de verimin yüksek olmasından mutluyuz. Emeğimizin karşılığını alacağız." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
fındık Giresun hasat

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