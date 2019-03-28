GİRESUN (AA) - Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, kentin yüksek kesimlerinde 24 Mart gecesi etkili olan kar yağışının üründe hasara yol açmadığını ancak riskin devam ettiğini söyledi.

Karan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 Mart gecesi 500 rakım ve üzeri bölgelerde kar yağışı nedeniyle hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğünü belirtti.

Oda olarak bahçelerde zarar olup olmadığını belirlemek için başlattıkları saha çalışmalarını tamamladıklarını ifade eden Karan, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını dile getirdi.

Karan, Meteorolojiden, Giresun'un iç kesimlerinde gelecek birkaç gün kar yağışının etkili olacağı yönünde yeni bir uyarı yapıldığını belirterek, "24 Mart gecesi etkili olan kar yağışı üründe hasara yol açmadı ancak risk henüz geçmiş değil devam ediyor. Meteorolojiden iç kesimler için kar yağışı uyarısı yapıldı. Çiftçimizin endişeli bekleyişi sürüyor. Bekleyip göreceğiz. Umarız herhangi bir sıkıntı yaşanmaz." diye konuştu.

Öte yandan, Tarım Sigortaları Havuzu Giresun Bölge Müdürlüğünce de bahçelerde saha çalışması yapıldığı bildirildi. Çiftçilerden gelen ihbarlar üzerine eksperlerin bahçelerde incelemelerde bulundukları, herhangi bir zarar tespit edilmediği kaydedildi.

