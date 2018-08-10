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Fındık üreticisi sel sonrası yeniden bahçelerde

FİNANS HABERLERİ  | 10.08.2018 13:12 | Son Güncelleme

Ordu'da yağış ve sel nedeniyle hasada ara vermek zorunda kalan üreticiler, bahçelerdeki çalışmalarına yeniden başladı

GİRESUN (AA) - Ordu'da yağış ve sel nedeniyle hasada ara vermek zorunda kalan üreticiler, yağışın durmasının ardından fındık bahçelerindeki çalışmalarına yeniden başladı.

İkizce ilçesi Düzkaya Mahallesi'nde yaşayan fındık üreticisi İhsan Musaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birkaç gündür aşırı yağış nedeniyle hasat yapamadıklarını söyledi.

Yağmurla birlikte akan suların bahçelerdeki mahsulü sürükleyip götürdüğünü anlatan Musaoğlu, "Aşağı yukarı 500 kilogram fındığım gitti, dereye indi, dereden de denize gitti. Bugün tekrar hasada başladık ancak bahçede fındık yok." dedi.

Musaoğlu, çok sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"İşçi alıyoruz, 100 lira günlük yevmiye veriyoruz, yağmurda gelip 2 saat çalışabiliyorlar tekrar gidiyorlar, 300 lira araç parası veriyorsun. Böyle sıkıntılar çekiyoruz, bu sene zor durumdayız. Çiftçinin kredi borcunun ertelendiği açıklandı ama benim borcum zaten yok ki, beklentimiz selde zarar gören fındıkların ücretinin ödenmesi. Zararımız tespit edilerek bize yardım edilmeli."

Sebahattin Orak da büyük bir afetle karşılaştıklarını dile getirerek, "Şu anda bahçelerde çok fındık yok, fındık yerlerde çamura bulanmış şekilde ayıklamaya çalışıyoruz, zarar var." diye konuştu.

Orak, hasada tekrar başladıklarını ancak bölgedeki çoğu çiftçinin mağdur olduğunu ifade ederek, "Kimi bahçelerde toprak kayması oldu, suyla giden fındıklar oldu, hayvanları zarar görenler var. Büyük bir olay yaşadık, inşallah devlet gereğini yapar." dedi.

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