Fındık üreticisi sel sonrası yeniden bahçelerde

"İşçi alıyoruz, 100 lira günlük yevmiye veriyoruz, yağmurda gelip 2 saat çalışabiliyorlar tekrar gidiyorlar, 300 lira araç parası veriyorsun. Böyle sıkıntılar çekiyoruz, bu sene zor durumdayız. Çiftçinin kredi borcunun ertelendiği açıklandı ama benim borcum zaten yok ki, beklentimiz selde zarar gören fındıkların ücretinin ödenmesi. Zararımız tespit edilerek bize yardım edilmeli."

Musaoğlu, çok sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını belirterek, şöyle devam etti:

Sebahattin Orak da büyük bir afetle karşılaştıklarını dile getirerek, "Şu anda bahçelerde çok fındık yok, fındık yerlerde çamura bulanmış şekilde ayıklamaya çalışıyoruz, zarar var." diye konuştu.

Orak, hasada tekrar başladıklarını ancak bölgedeki çoğu çiftçinin mağdur olduğunu ifade ederek, "Kimi bahçelerde toprak kayması oldu, suyla giden fındıklar oldu, hayvanları zarar görenler var. Büyük bir olay yaşadık, inşallah devlet gereğini yapar." dedi.

