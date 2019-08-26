"Fındık üreticisi TMO'nun alımlarına ilgi gösteriyor"

Soydan, TMO'ya getirilen fındıkların randıman oranının da oldukça yüksek çıktığına dikkati çekerek, "Ortalama randıman 54 civarında çıktı. Bu da üretici adına ekstra para demek. Açıklanan fiyatlar 50 randımana göre idi. Dolayısıyla ürünü yüksek randıman çıkan üretici daha çok kazanıyor." diye konuştu.

Fındığını yeterince kurutup içerisindeki çürük fındıkları da ayıklayan üreticilerin rahatlıkla TMO'ya fındık satabildiğine işaret eden Soydan, fındığını TMO'nun kriterlerine göre işleyen üreticinin hiçbir mağduriyet yaşamadığını, ofisin şeffaf bir şekilde alım gerçekleştirdiğini söyledi.

Ofisin ilçeye bağlı Karapınar Mahallesi'nde kiralanan depolarda üreticilere hizmet verdiğini ifade eden Soydan, ziraat odaları olarak üreticileri yalnız bırakmadıklarını ve süreci yakından takip ettiklerini aktardı.

- Güneşli hava üreticiyi sevindirdi

Son iki gündür Ordu ve çevre illerde havanın güneşli olduğunu, bu duruma en çok üreticilerin sevindiğini kaydeden Soydan, şöyle devam etti:

"Bunu fırsat bilen üreticilerimizin, ürünlerini TMO kriterlerine göre kurutmalarını ve depolamalarını bekliyoruz. Önümüzdeki birkaç gün daha havanın güneşli olması bekleniyor. Üreticilerimiz bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek ürünlerini sorunsuz şekilde kurutmalı."

Soydan, özellikle eylül ayında TMO'ya fındık verecek üretici sayısının hayli artacağını ifade ederek, "Bunu, verilen randevulardan da görebiliyoruz. Eylülde TMO'ya çok ciddi miktarda fındık geleceğini tahmin ediyoruz. İnşallah üreticilerimiz ofisin alım kriterlerini göz önünde bulundurarak ürünlerini işlerse sezonu sorunsuz kapatmış olacağız." dedi.

