Fındık üreticisinden FİSKOBİRLİK'e destek talebi

GİRESUN (AA) - Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındık üreticisinin, kendi tekelini yaratmak için FİSKOBİRLİK ile el ele verip sektörü yeniden dizayn etmek zorunda olduğunu savundu.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, tüm çağrı ve önerilerine rağmen fındıkta kangren hale gelen sorunlara ve tekele karşı önlem alınmadığını öne sürdü.

Üreticinin tek kurtuluş reçetesinin kendi örgütü ve kendi öz malı FİSKOBİRLİK olduğunu belirten Karan, birliğin büyümesi ve yapısının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Karan, gelinen noktada fındık üreticisinin tek tutar dalının FİSKOBİRLİK olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Üretici kendi tekelini yaratmak için FİSKOBİRLİK ile el ele verip sektörü yeniden dizayn etmek zorundadır. FİSKOBİRLİK entegre tesisinin de içinde bulunduğu alan, üniversite gelişim alanı olarak imara işlenmiş. FİSKOBİRLİK Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni yatırım yapma çabası içinde. Bu yatırım nasıl yapılacak, nasıl taşınacak, nasıl mevcut alan tahliye edilecek? Biz istesek de istemesek de bir maliyet ortaya çıkacak ama biz şöyle olsun, böyle olsun derken zaman akıp geçiyor. Ya araziyi bırakın ya da bedeli ne ise onu FİSKOBİRLİK'e ödeyin. Üreticinin tek tutar dalı FİSKOBİRLİK'i bu tartışmaların dışında bırakalım. FİSKOBİRLİK de zamanını büyüme ve yapılanmaya harcasın."

