FİNANS

Fındık üreticisinden FİSKOBİRLİK'e destek talebi

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2018 15:22 | Son Güncelleme

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan: - "Üretici kendi tekelini yaratmak için FİSKOBİRLİK ile el ele verip sektörü yeniden dizayn etmek zorundadır"

GİRESUN (AA) - Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındık üreticisinin, kendi tekelini yaratmak için FİSKOBİRLİK ile el ele verip sektörü yeniden dizayn etmek zorunda olduğunu savundu.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, tüm çağrı ve önerilerine rağmen fındıkta kangren hale gelen sorunlara ve tekele karşı önlem alınmadığını öne sürdü.

Üreticinin tek kurtuluş reçetesinin kendi örgütü ve kendi öz malı FİSKOBİRLİK olduğunu belirten Karan, birliğin büyümesi ve yapısının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Karan, gelinen noktada fındık üreticisinin tek tutar dalının FİSKOBİRLİK olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Üretici kendi tekelini yaratmak için FİSKOBİRLİK ile el ele verip sektörü yeniden dizayn etmek zorundadır. FİSKOBİRLİK entegre tesisinin de içinde bulunduğu alan, üniversite gelişim alanı olarak imara işlenmiş. FİSKOBİRLİK Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni yatırım yapma çabası içinde. Bu yatırım nasıl yapılacak, nasıl taşınacak, nasıl mevcut alan tahliye edilecek? Biz istesek de istemesek de bir maliyet ortaya çıkacak ama biz şöyle olsun, böyle olsun derken zaman akıp geçiyor. Ya araziyi bırakın ya da bedeli ne ise onu FİSKOBİRLİK'e ödeyin. Üreticinin tek tutar dalı FİSKOBİRLİK'i bu tartışmaların dışında bırakalım. FİSKOBİRLİK de zamanını büyüme ve yapılanmaya harcasın."

PARTNERBir Demet bir de benBir Demet bir de ben
Jeotermal serada müz üretimi yüz güldürdüJeotermal serada müz üretimi yüz güldürdü
Ayakkabı ve hazır giyimde İzmir modasıAyakkabı ve hazır giyimde İzmir modası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
destek FİSKOBİRLİK Giresun Ziraat Odası

En Çok Okunan Haberler

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Emekli olacaklara 'avans' müjdesi

Emekli olacaklara 'avans' müjdesi

Araç sahiplerini sevindiren gelişme! 28 kuruş sonra benzin ucuzlayabilir

Araç sahiplerini sevindiren gelişme! 28 kuruş sonra benzin ucuzlayabilir

2 milyar dolar tutarında tahvil ihracı gerçekleşti

2 milyar dolar tutarında tahvil ihracı gerçekleşti

Erken emeklilik tartışmalarına damga vuracak liste

Erken emeklilik tartışmalarına damga vuracak liste

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmarabirlik, zeytin tavan fiyatını 12.60 TL olarak belirledi

Marmarabirlik, zeytin tavan fiyatını 12.60 TL olarak belirledi

Şırnak'ta kadınlardan üretime katkı

Şırnak'ta kadınlardan üretime katkı

Jeotermal serada müz üretimi yüz güldürdü

Jeotermal serada müz üretimi yüz güldürdü

Ayakkabı ve hazır giyimde İzmir modası

Ayakkabı ve hazır giyimde İzmir modası

'Çemişgezek Ulukale Dutu' tescillendi

'Çemişgezek Ulukale Dutu' tescillendi

Türkiye'nin ihracat projesi INTERFRESH Fuarı başladı

Türkiye'nin ihracat projesi INTERFRESH Fuarı başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.