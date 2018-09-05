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Fındık üreticisinden, ücretsiz lisanslı depo talebi

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2018 11:08 | Son Güncelleme

 ORDU Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, fındıkta ürün borsası kurulana kadar Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) fındık alımına devam etmesi gerektiğini belirterek, “Fındığı 15 Ağustos ile 15 Eylül arasında satmak zorundayız.

Fındık üreticisinden, ücretsiz lisanslı depo talebi

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, fındıkta ürün borsası kurulana kadar Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) fındık alımına devam etmesi gerektiğini belirterek, “Fındığı 15 Ağustos ile 15 Eylül arasında satmak zorundayız. Koyacak yerimiz yok, o zaman bize, üreticiye ücretsiz lisanslı depo olması lazım. Lisanslı depoyu kurmamız lazım” dedi.
Dünya fındık üretiminin yüzde 78, ihracatının ise yüzde 76’sını elinde bulunduran Türkiye, 110’dan fazla ülkeye fındık ihracat ederek 3 milyar dolara yakın döviz girdisi sağlıyor. Türkiye’nin yıllık fındık rekoltesi mevsimsel koşullara göre 450 bin ton ile 600 bin ton arasında değişiyor. Yaklaşık 200 bin ton fındık üretimi yapılan Ordu ise, üretimde Türkiye’de birinci sırada yer alıyor. Geçen yılın tahmini fındık rekoltesi Türkiye'de 468 bin ton olarak belirlenirken, bu yılın tahmini fındık rekoltesi ve Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) alım fiyatı ise henüz açıklanmadı. Fındıktaki belirsizlik sürerken, serbest piyasada fındık 13 TL civarında işlem görüyor.
'TÜCCARIN İNSAFINA KALMIŞ BİR PİYASA İSTEMİYORUZ'
OTSO Başkanı Servet Şahin, fındık ihracatından Türkiye’ye büyük döviz girdisi sağlandığını, hem üreticinin, hem de alıcı firmaların mağduriyetinin önlenmesi için devlet tarafından daha kalıcı adımlar atılması gerektiğini söyledi. Şahin, “Tüccarın insafına kalmış bir piyasa istemiyoruz. Tüccar ve sanayicinin de eli güçlenmesi lazım. İhracatçı firma neyi isterse, bizim tüccar onu yapmak zorunda. Bizim fındık alımı konusunda ciddi bir ekonomiye ihtiyacımız var. TMO güçlü olacak, tüccarımız güçlendirilecek. Alıcının insafında, kontrolünde bir fiyat istemiyoruz. Fındığı üreten biziz. Fiyatı koyan, üreten değil, alıcı fiyat koyuyor. Bir de fındığı belli aylarda satmak zorundayız. Biz Ağustos 15 ile Eylül 15 arasında fındığımızı satmak zorundayız. Koyacağımız yerimiz yok. O zaman bize ücretsiz lisanslı depo olması lazım. Lisanslı depoyu kurmamız lazım” dedi.
'STRATEJİK BİR PLAN İSTİYORUZ'
Fındıkta iç tüketimin de artırılması gerektiğini savunan Şahin, “Fındığın yarısını iç piyasada tüketirsek, yarısının değeri 3 dolar olur. Fındıkta 3 dolar iyi para. Bir İtalyan, bir Singapur firmasının insafına kalmış bir fındık politikası istemiyoruz. Stratejik bir plan istiyoruz. Çünkü fındık stratejik bir ürün. Türkiye’de fındık kadar döviz getiren ikinci bir ürün yok. Hatta fındığın 10’da biri kadar döviz getiren ikinci bir ürün yok. Fındıkta stratejik bir politika izlenmesi gerekir. Fındıkçıya verilen destekler iyi ama, Amerika’da, Kanada’da, Avrupa’da tarım üreticisine ne veriliyorsa; mazot, elektrik, gübre desteği, biz onları istiyoruz. Üretici köyüne çıkacaksa, mazot ve gübre desteğinin sıfır maliyette olması lazım. Artık devlet desteğiyle fındık verilsin. Lisanslı depoya geçilinceye kadar, ürün borsası kuruluncaya kadar, piyasa düzenleyici TMO ve FİSKOBİRLİK gibi kuruluşlara destek verilsin" diye konuştu.
LİSANSLI DEPOCULUK
Lisanslı depoculuk sisteminde, hasat dönemlerinde tarım ürünlerindeki arz yığılması nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerinin önlenmesi ve piyasanın dengelenmesi amaçlanıyor. Lisanslı depoculuk sistemi, depolamaya uygun nitelikte ve standardize edilebilmesi mümkün olan tarım ürünlerinin sınıf ve kalitelerinin yetkili sınıflandırıcı olarak isimlendirilen laboratuarlarca belirlenmesini, modern altyapıya sahip sağlıklı ortamlarda depolanmasını, bu ürünlerin ticaretinin ürünün mülkiyetini temsil eden ürün senetleri vasıtasıyla; uluslararası alanda da faaliyet gösterebilecek nitelikteki ürün ihtisas borsasında yapılmasını öngören bir uygulamadır.

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Fındık üreticisinden, ücretsiz lisanslı depo talebiFındık üreticisinden, ücretsiz lisanslı depo talebiFındık üreticisinden, ücretsiz lisanslı depo talebi

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