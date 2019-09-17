Fındık üreticisine ödeme müjdesi

ANKARA (AA) - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, "1-6 Eylül'de ofisimize fındığını teslim eden 3 bin 770 üreticimizin hesabına 75 milyon lira yatırıldı." ifadesini kullandı.

Güldal, yazılı açıklamasında, TMO olarak fındık alım ödemelerine devam ettiklerini bildirdi. Bu kapsamda, 1-6 Eylül'de ofise fındığını teslim eden 3 bin 770 üreticinin hesabına 75 milyon lira yatırıldığı belirten Güldal, "Üreticilerimiz bugünden itibaren paralarını tahsil edebilir." bilgisini paylaştı.

