Fındık üreticisine tarım sigortası uyarısı

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, üreticilere, oluşabilecek don ve diğer felaketlere karşı tarım sigortasıyla ürünlerini sigorta ettirmelerini önerdi.

Akça, oda binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, tarım sigortasının çiftçi adına önemli bir güvence olduğunu söyledi.

Bölgede fındığın, çiftçi açısından önemli bir ürün olduğunu belirten Akça, bu anlamda da tarım sigortasını çiftçiye imkan olarak sunan yetkililere teşekkür etti.

Sigorta yaptırmak için kısa bir süre kaldığını anımsatan Akça, "Şu anda fındık için gördüğüm kadarıyla yaprak açmaya başladı. Tehlike görünüyor gibi. Dolayısıyla üreticilerimize, oluşabilecek dona ve diğer felaketlere karşı tarım sigortasıyla ürünlerini sigorta ettirmelerini ve ürünlerini bir nebze olsun garantiye almalarını öneriyorum." dedi.

Akça, Tarım Sigortaları Havuzunun (TARSİM), üreticilere ve çiftçilere bu konuda geniş imkanlar sunduğuna işaret ederek, bu imkanları çiftçilerin değerlendirmesini istedi.

- "Ürünümüzü mamul madde haline getirerek dünyaya satalım"