FİNANS

Fındık üreticisine tarım sigortası uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 06.03.2019 12:44 | Son Güncelleme

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça: - "Üreticilerimize, oluşabilecek dona ve diğer felaketlere karşı tarım sigortasıyla ürünlerini sigorta ettirmelerini ve ürünlerini bir nebze olsun garantiye almalarını öneriyorum"

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, üreticilere, oluşabilecek don ve diğer felaketlere karşı tarım sigortasıyla ürünlerini sigorta ettirmelerini önerdi.

Akça, oda binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, tarım sigortasının çiftçi adına önemli bir güvence olduğunu söyledi.

Bölgede fındığın, çiftçi açısından önemli bir ürün olduğunu belirten Akça, bu anlamda da tarım sigortasını çiftçiye imkan olarak sunan yetkililere teşekkür etti.

Sigorta yaptırmak için kısa bir süre kaldığını anımsatan Akça, "Şu anda fındık için gördüğüm kadarıyla yaprak açmaya başladı. Tehlike görünüyor gibi. Dolayısıyla üreticilerimize, oluşabilecek dona ve diğer felaketlere karşı tarım sigortasıyla ürünlerini sigorta ettirmelerini ve ürünlerini bir nebze olsun garantiye almalarını öneriyorum." dedi.

Akça, Tarım Sigortaları Havuzunun (TARSİM), üreticilere ve çiftçilere bu konuda geniş imkanlar sunduğuna işaret ederek, bu imkanları çiftçilerin değerlendirmesini istedi.

- "Ürünümüzü mamul madde haline getirerek dünyaya satalım"

Fındığın sadece ham ürün olarak satılması ve ihracat edilmesi durumunda kalınmaması gerektiğini kaydeden Akça, "Biz ürünümüzü mamul madde haline getirerek dünyaya böyle satalım. Kendi bölgemizde 10-15 ürün işleyen kuruluş hizmete sokabilmeliyiz. Bunların çabasını göstermeliyiz. Dolayısıyla ürünümüzü mamul madde haline getirip dünyaya biz pazarlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Akça, Belçika'nın dünyanın en iyi çikolatalarını ürettiğini ancak bu üretimin Türk fındığıyla yapıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bire aldığı ürünü bize 100 liraya satıyor. Biz ürünümüzü satmak yerine bu ürünü işleyebilecek çeşitli işletmeleri yaparak buradaki göçü de önlemiş oluruz. Buradaki gençlerimiz Türkiye'nin çeşitli büyük illerine giderek kendilerine iş imkanı yaratmak istiyorlar. Bu tür işletmeler kurulursa insanlar da göçmeyecek, fındığın değeri de üretimi de artacak. Dolayısıyla hem çiftçimize hem esnafımıza hem sanayicimize hem ihracatçımıza hem manavımıza hakikaten büyük girdiler sağlayabilecek bir ürüne sahibiz."

Ürünün mamul madde olarak değerlendirilmesi konusunda yetkililerden adım atılmasını istediklerini ifade eden Akça, bu konuda da öncülük yapılması gerekiyorsa kendilerinin buna çiftçi adına hazır olduklarını aktardı.

Akça, buradan gelecek payın çiftçiye direk yansıyacağına işaret ederek, "Ürününü değerinde satacaktır. Her sene 'Acaba kaç liraya satacağım, devlet alım yapacak mı, devlet bizim ürünümüze sahip çıkacak mı?' gibi söylemlerin önüne geçilmiş de olur. Biz kısacası ürünümüzü mamul madde olarak satabilmenin planlarını yapmalıyız, bunların uygulamalarını yerine getirmeliyiz. Memleketimize, Ordu'muza, Giresun'umuza bu tür işletmeleri kazandırmalıyız. Bunda da devletimizden hükümetimizden gerekli yardımı ve hassasiyeti istiyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
fındık ordu sigorta tarım

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