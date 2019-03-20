FİNANS

Fındık Üretiminde Geleneksel ve Modern Yöntemlerin İncelenmesi Projesi

FİNANS HABERLERİ  | 20.03.2019 14:14 | Son Güncelleme

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç: - "Proje kapsamında kurulan örnek bahçemizde İtalya ve İspanya'dan gelen çeşitlerin introdüksiyonu yapılacak ve sonrasında Türk fındık çeşitleriyle verim, kalite özellikleri karşılaştırılacak"

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Fındık Üretiminde Geleneksel ve Modern Yöntemlerin İncelenmesi Projesi kapsamında kurulan örnek bahçede, İtalya ve İspanya'dan gelen çeşitlerin introdüksiyonunun (melezleme) yapılacağını, sonrasında Türk fındık çeşitleriyle verim ve kalite özelliklerinin karşılaştırılacağını söyledi.

Yarılgaç, İspanya ve İtalya'daki ilgili kurumların da paydaş olduğu proje kapsamında kurulan örnek fındık bahçesinde incelemelerde bulundu.

Tarık Yarılgaç, burada yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca desteklenen, üniversitenin de ortak olduğu proje kapsamında 2017 yılında üniversiteye ait 5 dekar arazide yerli ve yabancı çeşitleri içeren modern fındık bahçesi tesis edildiğini belirtti.

Projede, Ordu Ticaret Borsası koordinatörlüğünde Ordu Valiliği, Altınordu Ziraat Odası, İspanya Gıda, Tarımsal Araştırma ve Teknoloji Enstitüsü ve İtalya Tuscia Üniversitesinin de yer aldığını dile getiren Yarılgaç, bahçede farklı denemelerin gerçekleştirildiğini, İtalya ve İspanya'dan gelen çeşitlerin introdüksiyonunun yapılacağını ve sonrasında bunların verim ve kalite özelliklerinin Türk fındık çeşitleriyle karşılaştırılacağını bildirdi.

Yarılgaç, ODÜ'nün Türk fındığını uluslararası arenaya taşıdığını, çalışmalarının ülke ekonomisi için katma değer sağlayacağını belirterek şunları kaydetti:

"Küreselleşmenin beraberinde getirdiği değişimlerin bilinciyle uluslararası ilişkilerin geliştirilmesine ve çeşitlendirilmesine büyük önem veren üniversitemiz, gerçekleştirdiğimiz bu tür stratejik iş birlikleriyle kurumumuzdaki bilimsel potansiyeli tarımsal faaliyet alanlarına da aktararak bilginin ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca bölgedeki tarımsal faaliyetleri Ar-Ge, inovasyon çalışmalarına yönlendirerek üniversitedeki akademisyen ile üretici arasında karşılıklı sürdürülebilir iş birliğini sağlamayı amaç edinmektedir. Bu bağlamda bölgemizin ve şehrimizin en önemli tarımsal ürünü olan fındık ve mevcut ürünün veriminin artırılmasına yönelik birçok önemli akademik çalışmalaya yer verilmektedir."

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