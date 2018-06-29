Fındıkta 2018 rekoltesi belirleniyor

Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz, 2018 yılı fındık rekoltesinin tespiti için başlatılan çalışmaların, 10 Temmuz itibarıyla tamamlanmasının öngörüldüğünü bildirdi. Yılmaz, Altınordu ilçesi Çavuşlar Mahallesi'nde fındık rekolte tespit çalışmalarını sürdüren komisyon üyelerini ziyaret etti. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Yılmaz, Türkiye'nin yeşil altını olarak da bilinen fındıkta 2018 yılı rekoltesine yönelik çalışmanın başladığını anımsattı. Yılmaz, diğer Karadeniz illerinde olduğu gibi Ordu'da da çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, "25 Haziran'dan bu yana arkadaşlarımız bahçeleri tek tek gezerek rekolte tespitine başladı. Bu çalışmaların tahminen 15 gün kadar sürmesini bekliyoruz. 10 Temmuz itibarıyla rekolte çalışmasının tamamlanması öngörülüyor." diye konuştu. Temmuz ayı içinde yürütülen çalışmalardan elde edilecek verilerin ilgili Bakanlığa dosya halinde sunulacağını ifade eden Yılmaz, tüm illerin 11 Temmuz itibarıyla tahmin ettikleri fındık rekoltesini Bakanlığa bildirmiş olacağını söyledi.

Yılmaz, daha önceki yıllarda farklı kurumlar tarafından rekolte çalışmasının yürütüldüğünü ancak bunun bilgi kirliliğine neden olduğunu kaydederek, "Açıkçası bu durumun hiç kimseye de faydası yoktu. Bundan üç yıl önce alınan kararla ve tarafların da uygun görmesiyle rekolte çalışması Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülüyor. Böylece sektördeki bilgi kirliliğinin de önüne geçilmiş oldu." diye konuştu. Rekolte hesaplamalarının da bakanlığın belirlediği tek formül ve metotla gerçekleştirildiğine dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti: "Komisyon üyeleri rekolte tespiti yaparken daldaki çotanak sayısını dikkate alıyor. İlimizde rekolte çalışması 227 ayrı noktada gerçekleşiyor. Bu noktalarda çotanak sayımı gerçekleştiriyorlar. Ekipler çotanakların içindeki doluluk ve boş oranlarını hesaplayarak tahmini rekolteyi ortaya koyuyorlar. Ayrıca fındık kurdu, yeşil kokarca ve küllenme zararlarının da olup olmadığı bu ekiplerimiz tarafından tespit ediliyor." - "Komisyon üyeleri en yakın rekolteyi bulmak için çalışıyor"