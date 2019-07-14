FİNANS

Fındıkta 2019 ürünü rekolte tespit çalışmaları tamamlandı

FİNANS HABERLERİ  | 14.07.2019 14:34 | Son Güncelleme

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan: - "Tüm üreticilerimizin yüzünün güleceği, alın terinin hakkını alacağı bir sezon diliyoruz"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındıkta 2019 ürünü rekolte tespit çalışmalarının tamamlandığını, ortaya çıkan tablonun ise Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerince kamuoyuna açıklanacağını söyledi.

Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haziran ayının son haftası itibarıyla FİSKOBİRLİK, Karadeniz İhracatçılar Birliği, Fındık Araştırma Enstitüsü, ziraat odaları, ticaret borsaları ve bazı ilgili kurumların temsilcileri ile sürdürülen fındıkta rekolte belirleme çalışmasının tüm illerde tamamlandığını belirtti.

Komisyon üyelerinin aradan geçen yaklaşık 15 günlük süre içinde çok titiz ve hassas bir çalışma ortaya koyduğuna dikkati çeken Soydan, fındıkta 2019 ürünü rekolte tespit çalışmasının rapor haline getirildiğini dile getirdi.

Soydan, rekolte belirleme çalışmasında sadece dolu ve boş çotanak sayımının yapılmadığını anlatarak "Komisyon üyelerince yapılan çalışmada fındıkta hastalık ve zararlılara yönelik de çalışma yapıldı ve bunlar da rapora eklendi." dedi.

Tüm illerin ayrı ayrı rekoltesinin belirlendiğini belirten Soydan, hastalık ve zararlıların da il il tespit edildiğini aktardı.

Özellikle hastalık ve zararlılar noktasında ilerleyen günlerde çiftçilerin bilgilendirileceğini ifade eden Soydan, "Bu konuda hangi adım atılması gerekiyor ve ne gibi tedbirler alınması gerekiyor. Hepsinin yol haritasını belirleyeceğiz." diye konuştu.

Fındıkta 2019 ürünü rekoltesinin ülkeye ve tüm üreticilere hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Soydan, "Tüm üreticilerimizin yüzünün güleceği, alın terinin hakkını alacağı bir sezon diliyoruz. Bu konuda yetkili makamların da üreticilerimizin yanında olacaklarından hiç şüphemiz yok." dedi.

Tarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymışTarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymış
AK Parti Niğde Milletvekili Gültekin: Patates ithalatı yapılmıyorAK Parti Niğde Milletvekili Gültekin: Patates ithalatı yapılmıyor
Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fındık rekolte TZOB

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

'Kavun, karpuz tarlada kaldı'

'Kavun, karpuz tarlada kaldı'

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erdoğan ile Trump görüşmesi sonrası açıklamalar iş dünyasını mutlu etti(2)

Erdoğan ile Trump görüşmesi sonrası açıklamalar iş dünyasını mutlu etti(2)

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

IHGYO'da yapay fiyat

IHGYO'da yapay fiyat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti Niğde Milletvekili Gültekin: Patates ithalatı yapılmıyor

AK Parti Niğde Milletvekili Gültekin: Patates ithalatı yapılmıyor

Emeklilerden "kira ve yakacak yardımı" talebi

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Ankaralı turizmcilerden Mansur Yavaş'a ziyaret

Mansur Yavaş'ı ziyaret ettiler...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Karadeniz'de fındık tezgaha 15 liradan indi

Karadeniz'de fındık tezgaha 15 liradan indi

TOKİ’den açık artırma ile konut satışı

TOKİ’den açık artırma ile konut satışı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.