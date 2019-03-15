Fındıkta alan bazlı destek ödemeleri

"Alan bazlı desteğin enflasyon ve döviz kuruna göre çok düşük kaldığını görüyoruz. Piyasa istikrarı yönünden desteğin dönüm başına biraz artırılabilmesini, özellikle verimliliğin artırılması, çocuk işçiliğiyle mücadele, zararlılarla mücadeleyle bağlantılı olarak ödemelerin bazı şartlara bağlanmasını uygun görüyoruz. Önümüzdeki yılın politikaları gözden geçirilirken bunun da gündeme getirilmesini bekliyoruz.

Türkiye şartlarında en uygun ve adil uygulamanın şimdilik bu olduğunu dile getiren Sevinç, şunları kaydetti:

Artık bahçesine bakmayan, budama yapmayan, bahçe zararlılarıyla mücadele eden ya da etmeyenleri ayırmamız lazım. Aynı şekilde çocuk işçiliğiyle mücadele eden ve etmeyenleri ayırt etmemiz lazım. Bizim beklentimiz, desteğin bir miktar artırılması hem de bahçelerine bakım yapan ve yapmayanlar noktasında ayrım yapılması yönünde. Bu şekilde olduğu zaman bahçelerde verim ve kalitenin daha da artacağına inanıyoruz."

Sevinç, her şeye rağmen 10 yıldır devam eden bu uygulamanın tüm üreticiler için son derece olumlu olduğunu da sözlerine ekledi.

