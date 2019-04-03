FİNANS

"Fındıkta bahar bakımı verim ve kaliteyi artırıyor"

FİNANS HABERLERİ  | 03.04.2019 13:19 | Son Güncelleme

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan: "Fındık üreticilerimiz özellikle nisan ve mayıs ayında yapacakları bakımla ürünlerinin kalite ve verimini artırabilir. Çiftçilerimiz mutlaka bahar bakımını eksiksiz yerine getirmelidir"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık üreticilerinin özellikle nisan ve mayıs ayında yapacakları bakımla ürünlerinin kalite ve verimini artırabileceğini söyledi.

Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önemli tarım ürünlerinden fındıkta bahçeler için bahar bakımı zamanının geldiğini belirtti.

Bu kapsamda yapılacak budama ve gübrelemenin ürünün verim ve kalitesini doğrudan etkilediğine işaret eden Arslan Soydan, "Fındık üreticilerimiz özellikle nisan ve mayıs ayında yapacakları bakımla ürünlerinin kalite ve verimini artırabilir. Çiftçilerimiz mutlaka bahar bakımını eksiksiz yerine getirmelidir." dedi.

Soydan, bugünlerde fındık bahçelerine "verim gübresi" adı altında 26 azot gübrenin atılması gerektiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Üreticilerimiz fındık için oldukça önemli olan bu gübreyi mutlaka bahçelerine atmalıdır. Bu konuda üreticilerimiz toprak analizine göre de bahçelerine gübre atabilir. Tüm ilçe Ziraat Odalarında ziraat mühendislerimiz mevcuttur. Üreticilerimiz yardım almak istemeleri durumunda tüm mühendislerimiz hizmetlerinde olacaktır."

Fındık bahçelerine gübre atılmasının yanında dallardaki uç kurusuna da dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Arslan Soydan, kış mevsiminden çıkan fındık bahçelerinde yoğun şekilde uç kurusu görülebildiğini, üreticilerin uç kurularını da temizlemek suretiyle dalları rahatlatabileceğini söyledi.

Soydan, gelecek ay küllenme hastalığına karşı ilaçlama döneminin başlayacağını anımsatarak, üreticilerin mayıs ayındaki bakıma da önem vermesini istedi.

Fındıkta tekniğine uygun yapılacak bahar bakımının verim ve kaliteyi artıracağını belirten Arslan Soydan, şunları kaydetti:

"Geçmiş yıllarda bunun fındık bahçelerine olumlu yansıdığını gördük. Tüm üreticilerimizden bahar bakımına önem vermelerini istiyoruz. Fındık, ülkemizin en önemli ihraç ürünlerinin başında geliyor. Böyle bir ürüne önce üreticilerimiz sahip çıkmalı. Gelecek nesillere verimli bir bahçe bırakmak istiyorsak, mutlaka bakımları zamanında yapmalıyız."

Soydan, fındık üreticilerinin kısa süre önce aldıkları alan bazlı gelir desteği ödemesiyle bahçelerine bakım yapmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

Binlerce insanın hayalini yaşıyor! Kazancı dudak uçuklatıyor Binlerce insanın hayalini yaşıyor! Kazancı dudak uçuklatıyor
Bilgisayarlarda 'dev' indirim başlıyorBilgisayarlarda 'dev' indirim başlıyor
Üretici fiyatları Mart’ta yıllık yüzde 29.64 arttı (2)Üretici fiyatları Mart’ta yıllık yüzde 29.64 arttı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bahar bakımı fındık ordu TZOB

En Çok Okunan Haberler

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

Seçim günü çok tartışılmıştı! İnceleme başlatıldı

Seçim günü çok tartışılmıştı! İnceleme başlatıldı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Renault'dan 30 bin TL peşinat ve bin 500 TL'den başlayan taksit fırsatı

Renault'dan 30 bin TL peşinat ve bin 500 TL'den başlayan taksit fırsatı

Dolarda gündem seçim! İşte son durum...

Dolarda gündem seçim! İşte son durum...

2019'un en yüksek seviyesinde!

2019'un en yüksek seviyesinde!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Prof. Dr. Emre Alkin: Kalıcı tedbirler alalım ki enflasyon kontrolden çıkmasın 

Prof. Dr. Emre Alkin: Kalıcı tedbirler alalım ki enflasyon kontrolden çıkmasın 

Bilgisayarlarda 'dev' indirim başlıyor

Bilgisayarlarda 'dev' indirim başlıyor

Üretici fiyatları Mart’ta yıllık yüzde 29.64 arttı (2)

Üretici fiyatları Mart’ta yıllık yüzde 29.64 arttı (2)

Tüketici fiyatları Mart’ta yüzde 1.03 arttı, yıllık enflasyon yüzde 19.71 (2)

Tüketici fiyatları Mart’ta yüzde 1.03 arttı, yıllık enflasyon yüzde 19.71 (2)

İnegöl'de 41'inci MODEF Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı açıldı

İnegöl'de 41'inci MODEF Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı açıldı

Kapıkule'de rekor TIR çıkışı

Kapıkule'de rekor TIR çıkışı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.