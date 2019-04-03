"Fındıkta bahar bakımı verim ve kaliteyi artırıyor"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık üreticilerinin özellikle nisan ve mayıs ayında yapacakları bakımla ürünlerinin kalite ve verimini artırabileceğini söyledi.

Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önemli tarım ürünlerinden fındıkta bahçeler için bahar bakımı zamanının geldiğini belirtti.

Bu kapsamda yapılacak budama ve gübrelemenin ürünün verim ve kalitesini doğrudan etkilediğine işaret eden Arslan Soydan, "Fındık üreticilerimiz özellikle nisan ve mayıs ayında yapacakları bakımla ürünlerinin kalite ve verimini artırabilir. Çiftçilerimiz mutlaka bahar bakımını eksiksiz yerine getirmelidir." dedi.

Soydan, bugünlerde fındık bahçelerine "verim gübresi" adı altında 26 azot gübrenin atılması gerektiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Üreticilerimiz fındık için oldukça önemli olan bu gübreyi mutlaka bahçelerine atmalıdır. Bu konuda üreticilerimiz toprak analizine göre de bahçelerine gübre atabilir. Tüm ilçe Ziraat Odalarında ziraat mühendislerimiz mevcuttur. Üreticilerimiz yardım almak istemeleri durumunda tüm mühendislerimiz hizmetlerinde olacaktır."