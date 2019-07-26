"Fındıkta beklentilerin üzerinde fiyat açıklanması memnuniyet verici"

Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Trabzon Şube Başkanı Ali Kaan, fındık rekoltesinin geçmiş yıllara oranla çok daha yüksek olduğu bir dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeye verdiği önemi bir kez daha göstererek, beklentilerin üzerinde fiyat açıklamasının memnuniyet verici olduğunu bildirdi.

Kaan, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 yılı kaliteli kabuklu Giresun fındığı için taban fiyatın kilogramda 17 lira, levant fındık için 16,5 lira olarak belirlendiğine ilişkin açıklamasını anımsattı.

Fındık fiyatının zamanında açıklanarak oluşabilecek spekülasyonların önüne geçildiğini vurgulayan Kaan, şu değerlendirmede bulundu:

"Fındık rekoltesinin geçtiğimiz yıllara oranla çok daha yüksek olduğu bir dönemde sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeye verdiği önemi bir kez daha göstererek, beklentilerin üzerinde bir fiyat açıklaması memnuniyet verici. Rekoltenin yüksek olması nedeniyle bazı kesimler, fiyatın yüksek açıklanmaması yönünde çalışmalar yaptı. Böyle duyumlar aldık, gerçekten üzüntü verici. Sayın Cumhurbaşkanımız bunların bilincinde olarak üreticiyi ezdirmeyecek, onu mutlu edecek bir fiyat açıklamıştır."