FİNANS

"Fındıkta birim alandan en fazla verim alacak yöntem için çalışıyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 29.11.2018 17:27 | Son Güncelleme

Vali Seddar Yavuz: "(Fındık) Birim alandan en fazla verim alacak yöntemleri de şu anda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, DOKAP ve Tarım ve Orman Bakanlığıyla çalışıyoruz"

Ordu Valisi Seddar Yavuz, fındıkta birim alandan en fazla verim alacak yöntemler için Tarım ve Orman Müdürlüğü ve DOKAP ile Tarım ve Orman Bakanlığıyla çalıştıklarını söyledi.

Yavuz, Ordu Ticaret ve Sanayi Odasının (OTSO) kasım ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Ordu'da 13 bin 236 iş yerinin mevcut olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti'nin, özellikle sosyal politikalar alanında devrim niteliğinde değişiklikler yaptığını vurgulayan Vali Yavuz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları aracılığıyla yıllık 350 milyon lira civarında direkt vatandaşa ödeme yaptıklarını aktardı.

Yavuz, Ordu'da yaşlanan bir nüfus olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"İşte bu açıdan da şehir vizyonu çizdiğimizde 3 OSB yetmez, 30 bin kişinin çalıştığı bir sanayiyi kurmamız gerekir. Bu fikrin sebebi de budur. Biz göç vermediğimiz gibi göç alacağız. Nereden alacağız? İstanbul'da yaşayan gençlerimiz var, buraya gelmek isteyenler var. Çünkü Ordulular toprağına çok bağlı. Bu insanların aynı zamanda da bahçeleri, evleri, yurtları var. Tarımdaki değişim ve dönüşümü de bu yaşlı nüfusla yapamayız. Dolayısıyla Ordulu kardeşlerimizin buraya gelmesi, burada istihdam edilmesiyle hafta sonları ve akşamları bahçeleriyle ilgilenebilecek, yenilikleri uygulayabilecek durumda olacaklar. Yoğun şekilde bunun üzerinde çalışıyoruz."

- "Fındıkta birim alandan en fazla verimi almak zorundayız"

Tarımdaki sorunları bildiklerini belirten Seddar Yavuz, "Fındığı sadece fındık fiyatı üzerinden değil, verimi nasıl artırabileceğimiz hususunu tartışmamız ve buna bir nokta koymamız gerekiyor. Çünkü dekar başına 85 kilogram ürün elde edip daha sonra 300 kilogram verim elde edenle rekabet etmeyi düşünürseniz, bunun imkansız olduğunu en iyi iş adamları bilir. Dolayısıyla birim alandan en fazla verimi alacaksınız, almak zorundayız. Birim alandan en fazla verim alacak yöntemleri de şu anda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, DOKAP ve Tarım ve Orman Bakanlığıyla çalışıyoruz." diye konuştu.

Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, OTSO Başkanı Servet Şahin, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin ile iş adamları katıldı.

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ordu Ordu Ticaret ve Sanayi Odası toplantı Vali Seddar Yavuz

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